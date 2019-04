Tren: cuando la soga aprieta, los viajeros lo prefieren

Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

Este mismo diario lo dijo la semana pasada: la cantidad actual de pasajeros que viajan en tren entre Bahía Blanca y Buenos Aires ni se asemeja a la de hace 10 años pero, por lo menos, los números de 2019 alientan a creer en una mejora.

Por eso, decidimos hablar con los pasajeros para saber tres cosas fundamentales: ¿por qué eligen el tren?, ¿hacía cuánto no viajaban en ese medio de transporte?, ¿qué opinan del servicio?

Las voces

“Es la primera vez que viajo en algunos años, y lo elegí sencillamente porque es el medio de transporte más barato, viajar en avión o en colectivo está bastante complicado. Mientras que el pasaje de colectivo estaba $1.500, con la compra online el pasaje de tren me salió 700 y pico”, comentó Tiago, de 27 años.

“En 2015 viajaba bastante cuando se inauguraron estos trenes nuevos, pude ver que es un transporte bastante seguro y que respeta los horarios”, agregó.

Por su parte, Cristina, se disponía a viajar desde la Estación Sud hasta Plaza Constitución con su hermana. “Elegimos el tren porque somos jubiladas y nos sale más económico, así de simple. Vamos en clase pullman. La última vez que viajé en tren, hace muchos años, estaba destruido. Del actual nos dieron buenos referencias, así que vamos a ver”, dijo minutos antes de subir.

Con cena y desayuno

“Me pareció muy bueno el servicio, viajé en camarote con mi mujer hasta Capital, y ahí nos tomamos el avión a Chile para irnos de vacaciones. Lo elegimos para hacer algo distinto, al ser camarote no había tanta diferencia económica con el ómnibus, pero viajás cómodo, cenás y desayunás en el comedor, donde se come rico y también económico”, sostuvo Daniel, de 55 años.

“Nosotros viajamos en 2018, al menos ahí los vagones estaban llenos. Además tiene un buen horario, porque llegás el lunes a las 7 am a Constitución, el viaje es largo pero llega puntual”, agregó.

César, por su parte, opinó: “Usamos el descuento de jubilados con mi mujer y el camarote para dos nos salió $1.700, lo mismo que cada pasaje en colectivo. Los últimos años fui a Captal en avión, colectivo o hasta en auto, pero hoy esta es la opción más barata y evitás manejar, el cansancio y el riesgo”.

“Yo hago frecuentemente el tramo Bahía-Capital, es muy bueno el servicio, sale y llega a horario, y es bastante cómodo, voy en clase pullman, donde además tenés la opción del asiento individual”, contó María Marta.

“Decidí hace un tiempo volver al tren porque es el transporte que más me gusta y además me parece la opción más segura. Si tengo la plata voy en avión, pero cuando no, no lo dudo y tomo el tren", añadió.

“No se puede viajar tan seguido por la crisis”

María Soledad viaja, siempre que puede, desde Olavarría a nuestra ciudad para visitar a su hermana y su sobrino. Gracias al descuento del 40 % por pensión por invalidez, por $330 puede unir, en alrededor de 6 horas, ambas ciudades.

“El servicio está bueno, se viaja bien, pero la realidad es que los asientos pullman de antes eran más cómodos que los de ahora. Esta semana vine a visitar a mi hermana y mi sobrino, algo que por la situación económica no puedo hacer muy seguido”.

“En colectivo no me la hacían tan fácil con el descuento por invalidez como acá, me exigían un carnet que no tengo y si bien viajás gratis, pocas veces hay asientos disponibles”, comentó la olavarriense.

Una ventaja inocultable

Repasando las ofertas que compiten con el tren a Buenos Aires –cuyos pasajes rondan los 800 pesos, sin aplicar descuentos--, encontramos que en colectivo los precios oscilan entre los 1.500 y los 2.000 pesos, con un promedio y una moda de 1.750; mientras que en avión las opciones parten de los $3.400 -–sin equipaje-- y, por ejemplo, comprar un vuelo de ida para los próximos dos días puede costar nada menos que $8.350.