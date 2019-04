Prisma propone esta noche una experiencia sobre Pink Floyd

Los amantes de las canciones y los discos de Pink Floyd tendrán hoy la oportunidad de escuchar en vivo a una banda que los homenajea de manera fiel y sincera.

Se trata del grupo Prisma, que presentará su “Pink Floyd Experience”, esta noche, desde las 21.30, en el teatro Gran Plaza (Alsina 170).

Las entradas las podés conseguir en el sitio Ticketbahia.

“Prisma, Pink Floyd Experience”, es la banda latinoamericana que ha logrado transmitir de la manera más fiel la increíble esencia de los shows de los británicos.

Son nueve músicos en vivo interpretando a través de dos horas de show grandes clásicos de discos como “The Wall”, “TheDarkSide of the Moon”, “Wish you Were Here”, “Animals”, “The Division Bell”, entre otros.

Sumado a una excelente puesta en escena con luces videos y efectos te transportarán a la magia de los increíbles conciertos que los Floyd hicieron a través de su extensa trayectoria.

Luego de haber recorrido en más de una oportunidad los escenarios de los teatros más importantes de Capital Federal, La Plata, Mar del Plata, Junín, Pergamino, Olavarría, Tandil, Viedma (Río Negro) Trelew, Puerto Madryn (Chubut), Santa Rosa (La Pampa), Córdoba y Neuquén, llegan a Bahía Blanca.

Axel quiere "Volver a ser" en Bahía Blanca

Con el tour “Volver a Ser”, un espectáculo que recorre todos los hits de su carrera, llegará Axel a Bahía Blanca.

Eso será el próximo viernes 26 de abril, desde las 21.30, en el Teatro Don Bosco (Vieytes y Rondeau). Las entradas ya están disponibles a través de Ticketbahia.

Incluirá sus más recientes éxitos como “Aire” la gran ganadora como Canción del Año en los Premios Gardel 2018, y “Soñemos Juntos”, elegido por la AFA como tema oficial de la Selección Argentina para el Mundial de Rusia 2018.

Con la presentación de su disco “Ser”, considerado uno de los más exitosos de su carrera, Axel realizó una gira con más de 60 shows a nivel nacional e internacional, y hoy en día se encuentra como uno de los discos más vendidos del 2017 y 2018.

Después del exitoso estreno de “Que Nos Animemos” y “Aire” , los cuales superaron las 6 millones de reproducciones a tan solo días de su estreno, Axel sigue cultivando éxitos con “Aguaribay” a dúo con India Martínez, que también a los pocos días de su estreno superó el millón de reproducciones, lo que sigue consagrando a “Ser” con un éxito en la carrera de Axel.