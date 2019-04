Ciclismo: los masters abrieron a todo ritmo en el Parque de Mayo

Los instantes previos a la largada de la categoría master C y D

En un mediodía algo ventoso y a pleno sol, Omar Coria y Manuel García resultaron ganadores en la primera jornada del Premio Aniversario de Bahía Blanca de ciclismo.

La doble programación tendrá su broche de oro mañana, cuando se dispute la competencia reservada a las categorías elite, sub23, juveniles, master A y elite II.

La actividad sabatina contó con la presencia de 35 pedalistas de las categorías masters B, C, D, E y Damas.

Las competencias fueron organizadas por el club Ciclista Pedal Bahiense y fiscalizadas por la Federacón Ciclista del Sud.

Los resultados registrados fueron los siguientes:

Master B, C y Damas (60 minutos): 1) Omar Coria (General Acha), 2) José Navarrete (Neuquén) -1° de la C-, 3) Nazareno Müller (General Roca), 4) Carlos Javier Schaab (Punta Alta), 5) Gabriel Castro (Bahía Blanca), 6) Carlos Aguilar (Punta Alta), 7) Juan Mandrini (Coronel Pringles) -2° de la C-, 8) Juan Rau (Punta Alta).

Master D y E (45 minutos): 1) Manuel García (Huanguelén), Julio Agapito (Olavarría), Héctor Moriones (Olavarría), 4) Gustavo Luncio (Bahía Blanca), 5) Oscar Castro (Bahía Blanca), 6) Hugo Giménez (Punta Alta), 7) Hugo Ferreyra (La Pampa), 8) Hugo Arias (Bahía Blanca), 9) Hugo Flores (Tres Arroyos) -1° de la E-, 10) Oscar Bastía, 11) Hugo Uriarte, 12) Rubén Tisera (2° de la E).

Se espera la presencia de calificados pedalistas

Una marcada expectativa generó en el ambiente ciclístico a nivel nacional la competencia extraordinaria a realizarse mañana desde las 10 en el trazado mayor del Parque de Mayo.

Se espera la presencia de las figuras más importantes del deporte de los pedales en el circuito de 1.750 metros de extensión.

Los pedalistas deberán recorrer en 69 oportunidades el exigente escenario para completar 120,750 kilómetros de carrera.

La competencia se definirá en un único embalaje final y el costo de las inscripciones fue fijado en 600 pesos, con el correspondiente seguro incluido. Será imprescindible la presentación de la correspondiente licencia habilitante.