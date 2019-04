Provincial U17: Bahía Blanca arrancó sin problemas ante Tres Arroyos

El seleccionado U17 de Bahía Blanca comenzó a toda marcha el Provincial de la categoría que se disputa desde hoy y hasta el domingo en nuestra ciudad.

El combinado de nuestro medio venció esta noche al de Tres Arroyos, por 107 a 56, en cancha de Olimpo, en la fecha inaugural e interzonal del certamen.

Bahía, que ocupa el Grupo A, volverá a jugar mañana con doble presentación en el Noberto Tomás: ante La Plata (10:30) y Zárate-Campana (20:30).

Hoy, al equipo dirigido por Mauro Richotti le bastaron un par de minutos para sacarse encima la ansiedad y los nerviosismos del debut y mostrar todo su poderío.

Mirá las estadísticas del partido

"El primer partido generalmente cuesta porque estamos nerviosos, ansiosos y un poco emocionados. Pero el entrenador nos dijo que las primeras cinco pelotas hay que jugarlas concentrados y que después todo se va a ir dando. Supimos llevarlo adelante, jugando todos al cien por cien porque tenemos recambio y hay que aprovecharlo", señaló Alejo Azpilicueta, ala-centro de Villa Mitre.

Santiago Sartor prepara el tiro para el lanzamiento.

Luego de un inicio en que se mostró atado por el contexto (0-4 y 2-5), el local comenzó a crecer desde el juego interno con Bautista Ott y con un parcial de 12-5 (24-10) se adueñó del trámite y comenzó a asegurarse el primer éxito.

"Nos costó entrar en juego, pero es algo obvio siendo el primer partido del torneo. Pero nos fuimos soltando y con la rotación hicimos la diferencia. La ventaja también vino bien para rotar mucho así llegamos lo mejor posible a los partidos de mañana", añadió Santiago Sartor, alero de Olimpo.

Aprovechando su supremacía física y un plantel más largo y rico, el dueño de casa hizo fluir su juego en los dos costados de la cancha, hasta estirar la ventaja a una máxima de 55 en el cierre (99-44) para comenzar con el pie derecho.

"Nunca habíamos jugado con Tres Arroyos. Y por ejemplo, a La Plata ya lo conocemos de los anteriores Provinciales; sigue siendo el mismo equipo. Iremos con la cabeza fría a dejar todo", completó Sartor.

Facundo Tolosa intenta escapar de la marca de Santiago Montenegro.

Los otros resultados de hoy

Además del triunfo de Bahía, hoy Mar del Plata doblegó a Junín por 56 a 46, en cancha de Estrella y Zárate-Campana superó a La Plata, por 92 a 73, en cancha de Olimpo.

Sistema de competencia

Las seis selecciones fueron divididas en dos grupos.

En el A están Bahía Blanca, Zárate-Campana y La Plata; mientras que el B está integrado por Tres Arroyos, Mar del Plata y Junín.

En ambas zonas jugarán todos contra todos, pero además hay un duelo interzonal. Justamente, Bahía debutó ante un equipo del grupo B.

Los dos mejores de cada zona avanzarán a semifinales, cruzándose 1º A vs 2º B y 1º B vs 2º A.

Quienes ganen las semifinales se enfrentarán el domingo en la gran final por el título.

Programa de partidos

Fecha 1 - Hoy

- Junín 46-56 Mar Del Plata (en Estrella)

- La Plata 73-92 Zárate-Campana (Olimpo)

- Bahía Blanca 107-56 Tres Arroyos (Olimpo)

Fecha 2 - Mañana

- 10:30 Bahía Blanca vs La Plata (Olimpo)

- 10:30 Mar Del Plata vs Zárate Campana (Estrella)

- 10:30 Tres Arroyos vs Junín (Napostá)

Fecha 3 - Mañana

- 18:30 Junín vs La Plata (Estrella)

- 18:30 Tres Arroyos vs Mar Del Plata (Olimpo)

- 20:30 Bahía Blanca vs Zárate Campana (Olimpo)

Fecha 4 - Sábado

- 10:30 Partido por el 5º puesto (Napostá)

- 18:00 Semifinal 1 (Olimpo)

- 20:00 Semifinal 2 (Olimpo)

Fecha 5 - Domingo

- 10:30 Partido por el 3º puesto (Estrella)

- 11:00 Final (Olimpo)