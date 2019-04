Desde esta tarde, se juega en nuestra ciudad el Provincial de Cadetes

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

El primer Provincial de selecciones de básquetbol del año se jugará en nuestra ciudad desde esta tarde, al llevarse a cabo el 40º torneo de Cadetes en los escenarios de Olimpo, Estrella y Napostá.

La actividad dará comienzo a las 18 con Junín-Mar del Plata, en el Luis Álvarez, y La Plata-Zárate-Campana, en el Tomás.

Mientras que a las 20 y en cancha de Olimpo se producirá el debut de Bahía Blanca, ante Tres Arroyos.

La entrada general costará 130 pesos.

El seleccionado local será conducido -como todas las categorías formativas- por Mauro Richotti. Juan Cruz Santini será su asistente; mientras que Ezequiel Micca y Luciano Concetti (PF) completarán el cuerpo técnico. Junto a ellos trabajará el histórico utilero Oscar Bruni.

El plantel fue conformado con ocho jugadores nacidos en 2002, siendo Emanuel Fernández y Bautista Ott los únicos que ya jugaron un Provincial U17: el año pasado, en Junín, lograron el título de la mano de Mario Errazu.

En ese sentido, el plantel bahiense tendrá una baja significativa: no estará presente, por una cuestión de calendario y compromisos, Pedro Rossi, alero formado en Bahiense del Norte, actual jugador de Gimnasia de Comodoro Rivadavia (LDD) y jugador más valioso en el Provincial del año pasado.

"Esperamos jugar un buen básquet y llevarnos el torneo", contó el capitán Emanuel Fernández. A continuación, el testimonio completo:

Selección de Bahía Blanca U17

4 - Mirko Cenzual (base, Olimpo)

5 - Lautaro Cavero (escolta, Alem)

6 - Facundo Tolosa (escolta, Bahía Basket)

7 - Valentín Forestier (alero, Alem)

8 - Santiago Sartor (ala-centro, Olimpo)

9 - Emanuel Fernández (base, Bahiense)

10 - Jano Martínez (base, Villa Mitre)

11 - Alejo Azpilicueta (ala-centro, Villa Mitre)

12 - Julián Lambertucci (alero, Bahiense)

13 - Valentín Carrizo (escolta, El Nacional)

14 - Bautista Ott (centro, Alem)

15 - Ramiro Furriol (centro, Bahiense)

DT - Mauro Richotti

AT - Juan Cruz Santini

PF - Ezequiel Micca

PF - Luciano Concetti

UT - Coco Bruni

Cuerpo arbitral

Sebastián Arcas (Bahía Blanca)

Marjorie Stuardo (Punta Alta, primera mujer en dirigir un Provincial U17 en Buenos Aires)

Lucas Bianco (Tres Arroyos)

Andrés Álvarez (Mar del Plata)

Franco Anselmo (Junín)

Franco Ronconi (La Plata)

Ezequiel De la Peña (Zárate)

Sistema de competencia

Las seis selecciones fueron divididas en dos grupos.

En el A estarán Bahía Blanca, Zárate-Campana y La Plata; mientras que el B estará integrado por Tres Arroyos, Mar del Plata y Junín.

En ambas zonas jugarán todos contra todos, pero además habrá un duelo interzonal. Justamente, Bahía debutará ante un equipo del grupo B.

Los dos mejores de cada zona avanzarán a semifinales, cruzándose 1º A vs 2º B y 1º B vs 2º A.

Quienes ganen las semifinales se enfrentarán el domingo en la gran final por el título.

Programa de partidos

Fecha 1 - Hoy

- 18:00 Junín vs Mar Del Plata (en Estrella)

- 18:00 La Plata vs Zárate-Campana (Olimpo)

- 20:30 Bahía Blanca vs Tres Arroyos (Olimpo)

Fecha 2 - Mañana

- 10:30 Bahía Blanca vs La Plata (Olimpo)

- 10:30 Mar Del Plata vs Zárate Campana (Estrella)

- 10:30 Tres Arroyos vs Junín (Napostá)

Fecha 3 - Mañana

- 18:30 Junín vs La Plata (Estrella)

- 18:30 Tres Arroyos vs Mar Del Plata (Olimpo)

- 20:30 Bahía Blanca vs Zárate Campana (Olimpo)

Fecha 4 - Sábado

- 10:30 Partido por el 5º puesto (Napostá)

- 18:00 Semifinal 1 (Olimpo)

- 20:00 Semifinal 2 (Olimpo)

Fecha 5 - Domingo

- 10:30 Partido por el 3º puesto (Estrella)

- 11:00 Final (Olimpo)