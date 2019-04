María Laura Biondini: la intendenta que sale a escena

Mario Minervino / mariminervino@lanueva.com

No son fáciles de encontrar las personas parecidas. A pesar de ser 7 mil millones en el planeta y la cara estar formada por unos pocos elementos, es tal la cantidad de combinaciones --infinita-- que resulta poco menos que imposible que dos personas se confundan por sus rasgos.

Sin embargo, a veces se logra percibir un aire, un corte, un estilo que hace semejantes dos rostros.

Es el caso de María Laura Biondini, quien ocupa desde hoy el cargo de intendenta interina, a partir de la licencia solicitada por Héctor Gay, jefe comunal.

Biondini es parecida, y ella no se sorprende cuando se lo hacen notar, a Keira Knightley, la actriz inglesa que interpreta a Elizabeth Swann en la zaga de Piratas del Caribe.

Pero no sólo eso. También tiene aires de Reese Whiterspoon, la actríz norteamericana, ganadora de un Oscar. "También me han dicho que me parezco a Julia Roberts", menciona Biondini al acusar los parecidos mencionados.

Otro hilo común puede guardar laura con Keira y Reese: los políticos no dejan de ser también actores, de gran histrionismo y, en muchos casos, verdaderos maestros en la materia.

Los parecidos: una cuestión de evolución

De acuerdo a estudios científicos de los últimos años, que las personas seamos diferentes en lo físico es parte de un hecho evolutivo de la especie humana.

Necesitamos ser únicos y fácilmente reconocibles. Es la manera de facilitar toda interacción social y de cumplir con la necesidad de ser identificables.