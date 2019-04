Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Si no estás en la cancha o prendido a las redes sociales y te enterás que hay gol de Liniers, seguramente vas a imaginar: “lo hizo Julio Acosta”.

Pero en el “Chivo” hay aires de cambio y los hinchas se van a tener que ir acostumbrando a otro artillero: Lautaro Cerato, quien con 7 conquistas se convirtió en el máximo anotador del torneo Apertura de la Liga del Sur.

“Merecimos ganar ampliamente, sobre todo por lo que hicimos en el segundo tiempo. En el gol de Tiro hubo foul sobre Vlek y el penal que no le cobraron a Pedraza fue inmenso. El referí se equivocó dos veces, y fue en contra de Liniers”, sostuvo el pibe de 18 años, figura y noticia en cada partido que disputa el equipo de Walter Carrio.

“El arquero de ellos (Martín Alvarez) fue figura, y eso habla de la superioridad de Liniers, que en el segundo tiempo jugó siempre en campo contrario. Metimos solo una, pero las ganas de ganar siempre fueron nuestras”, agregó el 11 tras el 1-1 de su equipo con el aurivioleta del Polígono.

La gente de Liniers, ¿se puede ilusionar con otro Lautaro? Este va por buen camino eh...

“El nombre es casualidad; ojalá pueda dar el salto que dio él. No tenemos similitudes en el juego, él gana mucho de arriba y yo no pese a que soy más alto. Me dicen que me parezco a Alario, pero a mi me encanta Lautaro Martínez”.

Mirá el video: