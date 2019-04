Bahía no pudo ante Zárate-Campana en su debut en el Provincial U15

El seleccionado de Bahía Blanca cayó esta tarde 64-59 ante Zárate-Campana, en cancha de Universal, en su debut en el Provincial masculino U15, que se disputa en La Plata.

Las estadísticas completas del partido

El máximo anotador del combinado de nuestra ciudad fue Matías Zanotto, autor de 11 puntos (también bajó 10 rebotes).

Los goleadores del juego estuvieron en el ganador: Lucas Giovanetti y Agustín Berón, ambos con 12 unidades.

La actividad para Bahía continuará mañana, con doble programación. A las 10:30, el equipo que dirige Mauro Richotti enfrentará a Esteban Echeverría en cancha de Meridiano V y luego, desde las 18:30, se medirá ante Mar del Plata en el estadio de Unión Vecinal.

Cabe recordar que, a diferencia de la modalidad que se venía implementando, el torneo se juega con el formato de todos contra todos, a una sola rueda. El equipo con más puntos al cabo de las 5 fechas se consagrará campeón.

El plantel bahiense

4- Augusto Grippo (base, Olimpo)

5- Santiago Kucan (alero, Olimpo)

6- Mateo Ortega (escolta, Olimpo)

7- Matías Varela (ala-centro, Olimpo)

8- Santiago Candia (base, Bahiense del Norte)

9- Gerónimo Stach (alero, Estrella)

10- Juan Manuel Córdoba (alero, Olimpo)

11- Valentín Periga (escolta, Pacífico)

12- Bruno Rodríguez (centro, 9 de Julio)

13- Santiago Gattari (base, Liniers)

14- Nahuel Dulsan (alero, El Nacional)

15- Matías Zanotto (ala-centro, Bahiense)

DT: Mauro Richotti

AT: Juan Cruz Santini

PF: Ezequiel Micca y Luciano Concetti

Programa de partidos

Fecha 1 - Hoy

Mar del Plata 66-53 Junín (en cancha de Meridiano V)

Bahía Blanca 59-64 Zárate-Campana (Universal)

21:00 - La Plata vs Esteban Echeverría (Atenas)

Fecha 2 - Mañana

10:30 - Junín vs La Plata (Unión Vecinal)

10:30 - Mar del Plata vs Zárate-Campana (Universal)

10:30 - Bahía Blanca vs Esteban Echeverría (Meridiano V)

Fecha 3 - Mañana

18:30 - Bahía Blanca vs Mar del Plata (Unión Vecinal)

19:00 - Junín vs Esteban Echeverría (Meridiano V)

21:00 - La Plata vs Zárate-Campana (Unión Vecinal)

Fecha 4 - Sábado

18:00 - Bahía Blanca vs Junín (Atenas)

20:00 - Zárate-Campana vs Esteban Echeverría (Gimnasia)

20:30 - La Plata vs Mar del Plata (Atenas)

Fecha 5 - Domingo

10:00 - Zárate-Campana vs Junín (Juventud)

10:00 - Mar el Plata vs Esteban Echeverría (Unión Vecinal)

12:00 - Bahía Blanca vs La Plata (Atenas)