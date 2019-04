El mismo Manu Ginóbili, pero distinto, un año después

Emanuel Ginóbili se encargó de recordar que hoy, 24 de abril de 2019, se cumple exactamente un año de su último partido.

🇦🇷Hoy termina el Año I D🏀.

Por ahora todo impecable! Disfrutando mucho de ser solamente un espectador más de este hermoso deporte.



🇺🇸 End of Year I A🏀.

So far so good! Enjoying being just a fan of this amazing sport.