Rafael Di Zeo y otros 6 barras de Boca fueron deportados de Colombia

Rafael Di Zeo y otros 6 barras de Boca que lo acompañaban fueron deportados en las últimas horas por las autoridades de migraciones de Colombia, luego de que intentaran ingresar al país para ver el partido entre Deportes Tolima y Boca por la Copa Libertadores.

Según publica el portal TN, los barras volverán en el próximo vuelo que salga hacia la Argentina y llegarán a Ezeiza por la mañana.

Tanto Di Zeo como el resto de los deportados habían viajado en un vuelo con escala en Lima, Perú, y pretendían llegar a Colombia para presenciar el encuentro que Boca disputará mañana en la ciudad colombiana de Ibagué, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

No tenemos fronteras contra los violentos; ellos no entran a los países que comparten nuestros valores contra la violencia en el fútbol. Hoy Di Zeo y otros 5 barras brava de Boca no entraron a Colombia.