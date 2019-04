"Que venga, y vamos a ver si me dura 30 segundos": la histórica pelea de Toresani con Maradona

La noticia de la muerte de Julio César "Huevo" Toresani generó tristeza en el mundo del fútbol y trajo a la memoria de muchos la histórica pelea que el exjugador protagonizó con Diego Maradona.

Un 7 de octubre de 1995, Maradona volvía a ponerse la camiseta de Boca después de 14 años y poco después de la suspensión por doping que lo había sacado del Mundial de Estados Unidos. En frente, Toresani defendía la camiseta de Colón y poco le importó el clima que se vivía en la Bombonera por la vuelta del "10" al Xeneize.

Aquel día, el elenco dirigido por Silvio Marzolini venció agónicamente a Colón 1 a 0 y Toresani, que se fue expulsado por el árbitro Francisco Lamolina, se quejó ante las cámaras de TV y responsabilizó al "10": "Maradona manejó el partido. Él me echó de la cancha, quisiera tenerlo en frente para ver si me dice las cosas que me dijo en la cancha. Yo me la banco y lo iría a buscar hasta la casa".

Horas más tarde, y también ante las cámaras, Diego le respondió y la frase quedó en la historia: "A ese muchacho Toresani, que no existe, le digo que vivo en Segurola y Habana 4.310, séptimo piso. Que venga, y vamos a ver si me dura 30 segundos".

Once años más tarde y en declaraciones al programa radial "De caño vale doble", Huevo recordó la situación que vivió en la Bombonera y reafirmó lo que había declarado: "A mí no me importaba nada. Yo defendía lo mío como él lo suyo, y si tenía que boxearlo lo boxeaba en el medio de la Bombonera. A lo mejor después me mataba. Pero en ese momento me lo quería comer, y por eso dije que esa tarde me echó Maradona."

Las vueltas de la vida y el fútbol hicieron que en la temprada '96-'97 Toresani se sumara a Boca y compartiera plantel con el propio Diego Maradona. Incluso, fue protagonista del último partido oficial del "10", cuando el 25 de octubre de 1997 marcó el 1 a 1 parcial en el triunfo de Boca sobre River en el Monumental. (La Nación y La Nueva.)