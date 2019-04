Disney para "los 15", un esfuerzo cada vez más grande no apto para cualquiera

Federico Moreno/ fmoreno@lanueva.com

Ya desde hace varios años, el viaje a Disney apareció como una opción no tan efímera para hacerle frente a la tradicional fiesta cuando las chicas cumplen los 15. Con un precio similar y estando lejos de la familia pero visitando un destino soñado durante casi dos semanas, la decisión, aún hoy, queda a discreción de las chicas y sus padres, siempre hablando de las familias que pueden afrontar estos gastos.

Pero como todo viaje al exterior, los de quinceañeras a Estados Unidos miran bien atentos la cotización del dólar, al punto de que desde mediados de 2018 se han producido cancelaciones y de que algunas agencias de viajes abrieron el paraguas y ya ofrecen paquetes más económicos.

“Los viajes de quinceañeras se vieron enormemente afectados por el valor del dólar. La baja empezó el año pasado, tal vez un poco antes también, pero el año pasado tuvimos cancelaciones a raíz del salto de 20 a 40 pesos de mayo a junio. Este año las reservas bajaron en un 50 %”, afirmó Lisandro Vidaurreta, socio gerente de Mabel Maneiro Turismo.

“Como respuesta a eso hablamos con operadores y negociamos una tarifa promocional, reduciendo la cantidad de días y el crucero por Bahamas, por ejemplo, pero dejando lo primordial. Se reduce en cantidad pero no en calidad”, agregó Vidaurreta.

"Hay como una necesidad de ir a Disney"

Por su parte, Marcela Zanfardini, titular de Melatini Viajes, comentó que la clave está en la posibilidad de ir pagando el viaje con tiempo y en que el gasto es similar al de una fiesta.

“Los padres ya se organizan con mucho tiempo, vienen cuando la hija cumple 13 y pagan durante un año y medio. Creo que en el contexto que estamos, uno hace números y el costo del viaje es una locura, porque cuesta lo mismo que ir a Europa, pero es como que se ha impuesto una necesidad por parte de las quinceañeras de viajar a Disney”, expresó Zanfardini.

“La nena o hace la fiesta o hace el viaje, pero mientras este tiene un techo monetario, la fiesta no, te puede salir tan cara como quieras. Viene gente que hace muchísimo esfuerzo para pagarle el viaje a la nena, pero dicen que prefieren eso, sin gastos extras, y despreocuparse del estrés de organizar la fiesta”, agregó.

Por su parte, Luciano Medori, hijo del titular de Techera Turismo, manifestó que “se presentó gente a cancelar viajes, no solo quinceañeras, viajes grupales a Europa también. La semana pasada un cliente me dijo 'perdoname pero no llego'”.

Consultado por la posibilidad de reembolso en esos casos, Medori explicó que “va a depender de la antelación con que se cancele, lo más complicado es la gestión con las compañías aéreas y los mayoristas. Eso sí, si el pasajero aparte del viaje había contratado la asistencia médica con seguro por cancelación, puede desistir de viajar hasta 10 días antes que el reintegro será del 100 %”.

Entre la espada, el dólar y la pared

Claudio, empleado de una empresa de agronomía, va a viajar en septiembre con su familia a Disney para festejar los 15 de su hija.

“El dólar de 20 a 40 pesos me agarró a mitad de camino, no podía cancelar porque tenía los pasajes pagos y no podía decir 'no viajamos' porque ya habíamos gastado mucha plata como para desistir”.

"Terminé endeudándome, pero al final me sale lo mismo que una fiesta, que puede ser más barata o más cara, pero sin el estrés y disfrutando dos semanas en vez de una noche. La fiesta dura unas horas y cuando se acaba lo único que te queda es la torta a la mañana siguiente".