Turismo Nacional: Sebastián Pérez cerró un fin de semana soñado en El Villicum

Nada más placentero y gratificante que recibir la recompensa a semejante sacrificio. Y si bien faltó poco para redondear un domingo de Pascuas inolvidable, el saldo global con seguridad habrá sido perfecto.

A pesar de tutearse con la victoria, el bahiense Sebastián Pérez (Onix) protagonizó un fin de semana soñado en el circuito “El Villicum” de San Juan, escenario de la tercera fecha de la temporada del Turismo Nacional.

El menor de la dinastía, quien junto a su familia llevan adelante una modesta pero competitiva estructura, registró su mejor resultado en la Clase 2, tras arribar 2° en la prueba final ganada por Ever Franetovich (Fiat Palio).

Un logro supremo, dada la profesionalidad que inunda actualmente a la divisional menor; la cual cuenta con sólidas y sofisticadas estructuras mecánicas en parque.

“Muy feliz por haber podido plasmar en resultados todo el esfuerzo de la familia y de la gente que nos acompaña. Hace tiempo venimos con buen potencial y amagando, pero por distintas circunstancias no se podía dar”, argumentó Seba, quien alcanzó su primer podio en 35 competencias.

“Hicimos un muy buen trabajo durante todo el fin de semana, teniendo que pelearla mucho tanto en la serie como en la final. El auto funcionó excelente y lo demostramos todo el fin de semana. Al fin llegó el resultado”, agregó Pérez, quien pasó a ocupar la quinta plaza del certamen (está a 22 puntos de Agustín Herrera).

Poco duró el liderazgo de Seba en la prueba central (largó en la Pole), debido al sobresaliente rendimiento del Fiat Palio conducido por Ever Franetovich, quien en la primera vuelta logró superar al bahiense y encaminar su marcha a la victoria.

“Ever estaba a otro ritmo y no lo podía seguir, me marcaba mucha diferencia y después la administraba. Cuando aceleraba era muy difícil seguirlo, me sacaba más de un segundo y eso le bastaba para ir tranquilo. Pero resultamos los mejores del resto y nos tenemos que quedar con eso”, detalló.

“Fuimos contundentes y nos llevamos un gran resultado; es algo excepcional. Sumamos buenos puntos y estamos prendidos. Si no era por la rotura de Toay (La Pampa), estaríamos más adelante en el campeonato. De todos modos, muy contentos por el presente que atravesamos”, cerró Pérez.

La otra cara de la monda para la región en la final de la Clase 2, fue el contrariado regreso a la divisional del pigüense Fernando Gómez Fredes (Corsa), quien arribó 29° tras penar con el abandono en la serie de ayer.

Negocio redondo

No menos meritorio resultó lo hecho por el bahiense Juan Pipkin (Cruze) en la competencia final de la Clase 3, ganada de manera ajustada por el rionegrino José Manuel Urcera (New Civic).

El ex subcampeón, quien perdió considerable terreno en la segunda serie matinal (largó 2° y quedó 6°), remontó desde el 11° cajón hasta el 6° lugar; sumando así valiosas unidades para el campeonato.

En definitiva, Juanito se fue de San Juan en el 2° puesto de la tabla, a 16 puntos de Urcera, quien debió sacarle lustre a las muñecas para contener los embates de Josito Di Palma (Peugeot 408). El podio de la prueba, lo completó Facundo Chapur (Focus).

Lamentablemente, complicaciones en el impulsor privaron al oriundo de Villalonga, Adrián Percaz (Focus), de formar parte de la prueba central. El Paisanito ingresó a boxes a intentar reparar el desperfecto, pero fue en vano.

La próxima cita de la divisional tendrá lugar el 12 de mayo en el Autódromo Ciudad de Centernario (Neuquén).