Video: "Fue una experiencia que en lo personal me ayudó mucho", dijo De Iriondo

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

Enviado a Quilmes

"Estar en Olimpo fue una experiencia que en lo personal me ayudó mucho. El descenso me dolió mucho, porque la gente en Bahía me trató muy bien. A este equipo se le pueden reprochar muchas cosas, pero la entrega que tuvo no se puede reprochar", señaló Manuel De Iriondo, uno de los jugadores más regulares de la campaña que terminó por condenar a Olimpo a jugar el próximo Federal A.

El volante central aurinegro retornará al club dueño de su pase, Unión de Santa Fe, aunque dejó las puertas abiertas para volver en el futuro.

