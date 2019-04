Marcos Peña sobre la reelección de Macri: "Nunca hubo un plan B"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que "nunca hubo un plan B" en cuanto a la reelección del presidente Mauricio Macri y volvió a descartar una eventual postulación nacional de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

"Nunca hubo un plan B", resaltó el ministro coordinador y señaló que "lo natural" es que Macri busque un segundo mandato en las elecciones de octubre próximo.

En declaraciones al programa LNE del canal A24, Peña sostuvo: "Se tiran hipótesis y conjeturas, pero lo natural es que Mauricio Macri encabece el proyecto de reelección en nombre de Cambiemos".

Por otro lado, el jefe de Gabinete negó que el Gobierno tenga "trolls" en las redes sociales y subrayó que "el kirchnerismo los tenía".

"El Gobierno no tiene trolls, no existen", indicó Peña, a la vez que remarcó que en Cambiemos son "transparentes", aunque no descartó que haya gente "de manera autónoma".

Al hablar de la relación del PRO con la Unión Cívica Radical, el jefe de Gabinete destacó que "siempre se buscan construir consensos", pero "eso no quita que haya diferencias con algunos".

También, Peña se refirió a los radicales que proponen la postulación presidencial del diputado Martín Lousteau y expresó: "Proponerla no está mal, pero cuando un presidente va a la reelección en general no se hace una interna, es una regla del juego bastante básica y fue avalada por el radicalismo". (NA)