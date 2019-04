Un delincuente asaltó una carnicería y escapó a los tiros

Un delincuente armado asaltó esta mañana una carnicería en Misioneros al 200 de Villa Italia y se fue del comercio a los tiros.

El dueño del local, Matías Rodríguez, relató que le golpearon la puerta y abrió pensando que era un proveedor.

"Cuando abrí, el asaltante me puso el arma en el pecho y me dijo que me tire al piso junto con mis compañeros", dijo en diálogo con Telefe Bahía.

El carnicero contó que el ladrón fue hasta la caja y se llevó dinero, un celular y un pedazo de carne.

"Cuando se estaba yendo, la puerta se estaba cerrando y escuchamos el disparo, no sabíamos a dónde había pegado", afirmó, para luego agregar que se salvó gracias a que el disparo dio en la puerta.

"Me tiembla todo", cerró.