Vóleibol: mirá todos los resultados de la segunda fecha del torneo Apertura

El fin de semana se disputó la segunda fecha del torneo Apertura, que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol.

En el mejor cotejo de la máxima categoría masculina, el campeón defensor Universitario A derrotó a Olimpo por 3-2, con parciales de 25-22, 25-18, 21-25, 22-25 y 15-7, tras dos horas de juego.

Este resultado fue aprovechado por Liniers, que tras superar a Universitario B por 3-0 -marcadores de 25-12, 25-14 y 25-18- quedó como único líder del primer certamen del año.

Además, Tiro Federal A sufrió para vencer en tie break a su homónimo B.

Así quedó la tabla: 1) Liniers, 6 puntos; 2) Universitario A, 5; 3) Olimpo , 4; 4) Tiro Federal A, 2; 5) Tiro Federal B, 1 y 6) Universitario B y UNS, sin unidades.

En tanto, en mayores femenino, Tiro Federal venció a Liniers por 3-1, con parciales de 25-22, 29-27, 17-25 y 25-21 y emparejó la tabla.

Estas son las posiciones: 1) UNS, Olimpo, Liniers y Tiro, 3 puntos; 5) Villa Mitre, sin unidades.

En Menores

Estos fueron todos los resultados en las categorías formativas:

**Sábado en Universitario: Automoto de Tornquist 0, Olimpo 3 (Sub 12 femenino); Automoto 2, Estudiantes 1 (Sub 16 B femenino); Liniers 0, Olimpo 3 (Sub 13 femenino); Automoto 2, Libertad 0 (Sub 18 B femenino); Automoto 0, Tiro Federal 3 (Sub 12 femenino); Automoto 2, Espora de Punta Alta 1 (Sub 16 B femenino); Automoto 0, Espora 2 (Sub 18 B femenino); Liniers 0, Universitario 2 (Sub 16 B femenino) y Automoto 2, Estudiantes 1 (Sub 18 B femenino).

**Domingo en Universitario: Universitario 0, Tiro Federal 3 (Sub 17 femenino); Universitario 0, Tiro Federal 3 (Sub 19) y Olimpo 0, Liniers 3 (Sub 21 femenino).

En Maxi Femenino

Ayer, en Liniers, se disputó la quinta fecha del torneo Apertura de Maxi Voley femenino.

Estos fueron todos los marcadores:

** Libre: Liniers 2, Sansinena 0; UNS 2, Libertad 0; Universitario 2, Dale V 0 y La Esperanza 0, Puerto Belgrano 2.

--Posiciones Zona A: 1) Universitario, 15 puntos; 2) Dale Ve, 5; 3) Puerto Belgrano, 4; 4) Liniers y Tiro, 3; y 6) La Esperanza y Sansinena, sin unidades.

--Posiciones Zona B; 1) Pun Ba, 6 puntos; 2) Estudiantes, 5; 3) UNS, 4; 4) Estrella y Fortín Club de Pedro Luro, 3 y 6) La ArmonÌa y Libertad, sin unidades.

**Maxi: La Armonía 2, Olimpo 0; Sansinena 0, Estrella 2; Universitario 2, Pun Ba 0; Ateneo 0, Pun Ba 2 y Pun Ba 0, Sansinena 2.

-- Posiciones: 1) Universitario, 12; 2) Pun Ba, 11; 3) Tiro y Estrella, 9 puntos; 5) Sansinena y Ateneo, 6; 7) Camelias y La Armonía, 3; 9) Libertad, 1 y 10) Olimpo, sin unidades.