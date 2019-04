Un volante de tractor era su aro, tenían poco de comer y hoy está en Real Madrid

"Las cosas en casa no eran buenas, en cuanto a dinero, así que el básquetbol fue la razón por la que mi hermano y yo dejamos la casa para que pudiéramos empezar nuestras carreras", contó Gabriel Deck.

El santiagueño pasó de Ceres a Quimsa (166 kilómetros de distancia), luego de que el equipo de la capital santiagueña aceptara la condición de su padre: que junto a Gabriel fuera Joaquín, su hermano.

"El básquetbol nos ofreció la oportunidad de hacer las cosas un poco más sencillas en nuestra familia. Si nos íbamos, había menos bocas que alimentar, así que nos vimos obligados a tomar el camino del básquetbol de alguna manera", admitió el Tortuga.

Su padre fomentó su entusiasmo por el básquetbol construyendo un aro en el patio de su casa adaptando el volante de un tractor y unas cuantas tablas de madera.

"Al principio, cuando me fui de casa, fue muy duro. Estaba dejando todo atrás, mi familia, mis amigos...", explicó.

"Sin embargo, me trataron muy bien donde fui. Después de eso, pasé por un proceso similar cuando fui a Buenos Aires (San Lorenzo), una ciudad aún más grande, aún más lejos de casa", destacó.

"Ahora he viajado mucho más lejos para estar en Madrid. Pero, desde el primer día, me han tratado muy bien y me han considerado una persona más en el grupo, así que me ha facilitado la adaptación", resaltó. (EFE y La Nueva.)