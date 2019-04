Reuniones por un proyecto faraónico en Bahía y crece la bronca por los showrooms

--¿Cómo va Juan María? ¿Disfrutaste la visita de los granaderos?

--Por supuesto, y realmente mucha gente participó de los festejos por el aniversario de la ciudad. Salvo varios problemas con el audio, frente a la muni, el resto estuvo impecable.

--Sí, fue algo muy pintoresco que continuará hoy con el Paseo Gaucho. Pero vayamos a lo nuestro. ¿Algo para empezar?

--Varias cosas. La primera es que fue dictado el Procedimiento Preventivo de Crisis en Lucaioli y por 15 días no se podrá despedir a nadie. Pero también tengo novedades con relación a la planta de Biobahía se logró frenar la suspensión de los 40 trabajadores y la planta esta en marcha, pero hay mucha incertidumbre.

--La que se viene es la emancipación de Puerto Rosales.

--Sí, antes de fin de año se creará el Consorcio de Gestión. Una buena noticia para los puntaltenses.

--Algunos opinan que lo mejor hubiese sido continuar con todos los puertos regionales en un mismo consorcio.

--Puede ser, pero lo concreto es que ellos nunca lograron una representación de peso y las consecuencias están a la vista. Ahora sólo resta que ambos puertos trabajen unidos y se complementen.

--Por supuesto. ¿Qué más tenés?

--Una importante novedad sobre un tema que el año pasado comenzó a hacer ruido no sólo en Bahía, sino también en Córdoba y el resto del país: la Hidrovía Continental.

--Uhhh, me acuerdo. Se trata de un proyecto gigante al que muy pocos le ponen fichas, sobre todo por el momento económico que atraviesa el país. ¿Qué hay de nuevo?

--Varias cosas. El viernes estuvo en Bahía el secretario de Infraestructura y Política Hídrica del ministerio del Interior, Pablo Bereciartúa para presentar el proyecto denominado Canal Continental. Primero se reunió con el intendente y luego con autoridades del puerto y de la Bolsa de Cereales. En el encuentro también estuvo gente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que financia grandes proyectos.

--¿Y que pudiste averiguar? Recuerdo que se habló de llegar con esa canal hasta otros puertos.

--Bereciartúa me confirmó que el puerto elegido es el bahiense. El canal nacerá a la altura de Río Segundo (Córdoba) y llegará hasta Catriló, en La Pampa. Allí se realizará un puerto seco (nodo intermodal) con el objeto de conectar la hidrovía por ferrocarril con Bahía.

--Me cuesta creer que avance una idea de este tipo en medio de la crisis económica...

--Esta propuesta ya lleva un par de años y acordate que el gobierno de Holanda puso dinero para realizar los estudios. Bueno, ahora el proyecto quedó definido y en Nación afirman que en el segundo semestre del año se licitarán las primeras etapas de la idea.

--¿Y quién pondrá la guita?

--Buena pregunta. Según me comentó el funcionario la pondrán los privados, pensá que este proyecto tiene dos objetivos, el primero es morigerar el impacto del Cambio Climático evitando las inundaciones en zonas muy productivas del país y, en segundo término, abaratar sensiblemente los costos de logística.

--¿El Estado también va a poner recursos?

--Bereciartúa me dijo que el área a su cargo tiene algunos fondos para aportar, pero siempre es un objetivo a mediano plazo porque estamos hablando de una inversión monstruosa, que ronda los 5 mil millones de dólares para que se concrete en su totalidad. Para evitar las inundaciones de una rica zona se pensó en una traza norte-sur que corte la escorrentía oeste–este y el canal no tendrá esclusas, sino que su traza irá por la cota de 135 metros sobre el nivel del mar. De esta forma se abaratan costos de construcción y mantenimiento.

--¿El canal será exclusivo para cargas?

--Así es. La idea es emplear convoyes de dos barcazas con un empujador. Cada barcaza tendrá unos 52 metros de largo por 8 de ancho y puede transportar una carga equivalente a la de 42 camiones. También me comentaron que el canal tendrá un ancho de 25 metros y se construirán dos reservorios de llanura para acumular los excesos de agua y generar riego.

--Che, hasta aquí todo muy lindo pero, insisto, en medio de la crisis parece un cuento de hadas.

--Yo simplemente te describo lo que pasa y te he ido detallando cómo fue avanzando la propuesta desde lo técnico. Desde el área de Infraestructura están muy entusiasmados porque dicen que la obra se paga sola y que este canal es más barato que una autopista o una vía férrea. Por supuesto que el proyecto tiene detractores y estos están vinculados a la hidrovía del Paraná.

--¿Y cuáles son los pasos a seguir?

--En mayo el proyecto será presentado en el puerto local para que todos los actores involucrados vayan teniendo una visión estratégica y común sobre el tema.

--Bueno, permitime que sea muy escéptico. Es más, te diría que si me preguntas veo con más chances la llegada de Amazon que la concreción de este proyecto.

--No lo sé, aunque ya que lo mencionás me sigo manteniendo firme en cuanto al gigante norteamericano, no des por muerta esa idea.

--Dale, pero vayamos a algo más terrenal. ¿Sabés algo más de las inauguraciones en el Parque Industrial?

--Sí, me dijeron que el viernes 26 se estará inaugurando el Centro de Capacitación de Vestas para el Cono Sur y la planta de la firma Prear que se dedicará a la fabricación de torres para molinos eólicos.

--¿Y de las obras que deberán hacerse en Bahía en compensación por la no realización del acueducto del Colorado?

--El jueves próximo estará en Bahía Blanca el equipo técnico del ministerio de Infraestructura para avanzar en las obras necesarias. Por ahora todo apunta a un nuevo acueducto desde el dique y en la ampliación de la planta potabilizadora Patagonia. Pero si me dejás te puedo tirar datos de una inauguración que se viene.

--Dale, avanti.

--A mediados de mayo próximo abrirá el Dow Center en Aldea Romana. Los autores del proyecto quieren que sea un estadio de régimen abierto para que lo use la ciudad. Habrá alquiler de tres canchas para aficionados, un gimnasio muy importante con moderna aparatología y asesoramiento de profesionales y un restaurant tercerizado, que estará a cargo de la gente que explota uno de los dos restaurants que funcionan en la planta baja del shopping. A futuro, según me comentaron, también habrá alojamiento para particulares en las habitaciones y un centro médico deportivo y de rehabilitación.

--¿Tenés idea si el estadio se utilizará para espectáculos artísticos?

--No, por ahora de eso no hay nada.

--¿Y del sector comercial tenés algo?

--Lágrimas y más lágrimas por la caída en las ventas y mucha bronca por el auge de los showrooms.

--¿Se siguen quejando por la inacción de la AFIP?

--Claro, dicen que hay showrooms que funcionan con un monotributo y tienen una fila de clientes de una cuadra para ingresar. Piden que la AFIP los suba directamente de categoría a responsable inscripto igual que hace con los comercios que están en regla, donde por el sólo hecho de estar ubicados en determinado lugar se hace una estimación de ventas y se los sube de categoría.

--Y deben seguir luchando por la liberación de calles al estacionamiento.

--Sí, la bronca va en aumento porque hace un año, según dicen, le están pidiendo a la muni acciones concretas en ese aspecto. Incluso destacan que el jueves pasado, que fue feriado, se notó la presencia de más gente en el centro.

--Dan a entender que además de la crisis el problema pasa por el tránsito.

--Así es y también se quejan por las ciclovías. Por ejemplo, dicen que la de calle Irigoyen fue un fracaso que lo único que fomentó fue la destrucción del comercio.

--Cambiemos un poco de tema y aflojemos con tanto bajón. Me imagino que el próximo finde te darás una vuelta por la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino.

--Por supuesto, parece que este año vuelven a tirar la casa por la ventana con los espectáculos previstos y otras atracciones. Pero mañana también voy a estar en el puerto.

--¿Algún morfi?

--No amigo, mañana presentan la Marca White, una iniciativa del Consorcio y las instituciones whitenses para comercializar productos de la localidad. Incluso en la fiesta del Camarón y el Langostino se va a empezar a promocionar la marca con merchandising.

--¿Algo más?

--Sí, algo más modesto pero no por eso menos valioso. Mañana, en la primera cuadra de calle Rodriguez, será la reinauguración de Reloj de Arena, un local apoyado por Cáritas que fue iniciado por un grupo de emprendedoras asociadas y monotributistas sociales. Ellas ofrecen productos realizados con sus propias manos como textiles, artesanías y plantas. También habrá yerba orgánica, mermeladas, pickles y tomate al natural.

--¿Algún tema judicial?

--El otro día estaba viendo en lanueva.com el resultado de los operativos antidrogas en Bahía y me generó cierta preocupación la presencia de paco.

--Es cierto. Mucho se viene hablando de la existencia de esa droga, tan destructiva, en algunos barrios de nuestra ciudad, aunque nunca se había dado un secuestro. De todas maneras, te voy a dar cierta tranquilidad, como también se dijo en el diario: los investigadores no creen que haya una “cocina” en la ciudad.

--¿Y entonces?

--Como se secuestraron apenas 2 o 3 dosis, estiman que alguien las trajo de afuera, en el Conurbano y en villas capitalinas es donde más se consume. Lo concreto es que se dio un nuevo procedimiento contra el narcotráfico y que los muchachos de Prefectura se están sumando varios porotos por el trabajo más activo en la materia.

--¿Y de los tribunales, qué tenés?

--Mirá, hay un temita con los presos que empieza a generar inquietud entre algunos jueces.

--¿La recurrente sobrepoblación de las cárceles?

--Tiene relación con eso pero no es lo medular, sino la falta de entrega de tobilleras electrónicas, que ya está obligando a liberar sin esa medida de seguridad a algunos internos.

--¿Querés decir que están soltando presos sin pulsera por falta de stock?

--Algo así. Por ahora no se liberó a ninguno de los considerados peligrosos...por ahora.

--¿Y hay una lista de espera?

--Tal cual. Algunos juzgados recibieron la comunicación de la Dirección de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense, que da cuenta que en esa nómina existen 130 reos (son 10 aproximadamente en Bahía), aunque hay jueces que creen que es más extensa y que no lo dicen para evitar un reclamo masivo de los presos que están en condiciones de recibir el beneficio del arresto domiciliario o las salidas transitorias.

--¿Y en Bahía se dieron casos de reclusos que debían salir con pulsera y recuperaron la libertad sin ella?

--Sí. Son contados y por situaciones de excepción, como una embarazada u otra mujer con un recién nacido que se encontraba alojada en la comisaría Sexta, donde el cupo de capacidad estaba superado al doble.

--Me imagino que el planteo de los defensores debe incidir en estas cuestiones.

--Claro. Lo que dicen los defensores es que aquel preso que está en condiciones de recibir un beneficio no tiene por qué “hacerse cargo” de una omisión del Estado y esperar en la cárcel la provisión de pulseras. Dicen que algunos están en lista de espera desde hace 3 o 4 meses.

--¿Y los jueces no buscan medidas alternativas, al menos para superar esta contingencia?

--Sé que algunos jueces, en el caso de las salidas transitorias y ante la falta de tobilleras, las otorgan con tutores, es decir que el preso debe salir y volver a entrar en la cárcel con un familiar como acompañante. Y otros fijan una caución, como una traba de embargo sobre un bien, que puede ser un vehículo.

--¿Tenés idea cuánto le sale al Estado cada tobillera?

--No con exactitud. Hace algunos meses decían que Nación destinaba unos 11 mil pesos por cada dispositivo para las cárceles federales, aunque desde La Plata aseguran que el costo en la provincia es menor y que están en medio de un nuevo proceso licitatorio para obtener más pulseras. De todas maneras, siempre es mucho más barato que el mantenimiento mensual de cada preso, superior a los 30 mil pesos.

--Uff, tal cual.

--¿De la región tenés algo?

--¿Te acordás que la semana pasada te conté que el Banco Provincia lanzó a licitación los proyectos de renovación de sus sucursales de White y Villa Mitre, así como otras 6 en la zona?

--Seguro. ¿Hay más novedades?

--No de esa licitación, pero sí de otra que involucra al Banco Nación: va a invertir 9,2 palitos en la remodelación de su sede en Patagones. Las ofertas se van a conocer el 22 de este mes.

--¿Justo el día del aniversario de la ciudad y su hermana Viedma?

--Así es. Lindo regalito, ¿no?

--¡Qué te parece! Se va cumpliendo lo prometido por el intendente José Luis Zara a la UOCRA semanas atrás, cuando fueron al municipio a reclamar obras...

--Sí, porque a esta licitación tenés que sumarle la de la Secundaria 4 de Pradere, que se concretó el último jueves con una única oferta de casi 18 millones de pesos, y a otras dos que se lanzaron esta semana: la terminación del salón de la Escuela Secundaria 2 de Carmen de Patagones, por 12,3 millones de pesos; y el tendido de agua para un loteo de la ciudad cabecera, por 3,4 millones de pesos.

--En buena hora. ¿Nos vemos el próximo domingo?

--Dale, pagá la cuenta y vamos.