Sudoeste bonaerense: el incremento de la tasa vial fue, en promedio, del 65 %

Guillermo D. Rueda

grueda@lanueva.com

“Es lógico que suban las tasas porque la inflación así lo sugiere, así como nosotros, como productores, les incrementamos los sueldos a los empleados, pero esto es excesivo. En el año 2018 ha sido del 53 %, superior al costo de vida, pero ahora la suba es del 82 %”.

La productora Adela Nores, quien posee cuatro parcelas en unas 10.000 hectáreas en la zona de Villa Iris, en el distrito de Puan, habla a las claras de un disconformismo con el número final. Pero no es solo eso.

“Estamos molestos porque nadie nos avisó, ni nos llamaron para consensuar e, incluso, escucharnos. Directamente me llegó la boleta a mi casa. Eso está fuera de lugar”, agregó.

Adela Nores, productora ganadera con campos en Villa Iris.

En 2018, Nores pagó 354.660 pesos anuales de tasa vial. Para este año, la cuenta es de $ 645.285 para todo el año (seis cuotas bimestrales de $ 107.547,5; o $ 64,52 por hectárea). Su campo está en El Cardenal, la zona más árida del SOB, donde el último año el registro de lluvias apenas llegó a los 400 milímetros.

Nores aseguró que el aumento de su partida fue del 82 %, cuando en la comuna dicen que fue del 73 %.

“Nosotros, que vivimos de la carne porque somos ganaderos, estuvimos más de dos años sin subir el precio del ternero, pero las tasas siguieron aumentando”, señaló Nores, en diálogo con "La Nueva.”.

“Me cuesta creer que no nos entiendan los intendentes, como en el caso de Puan (por el contador Facundo Castelli), que es muy capacitado, que estamos en una actividad que permaneció adormecida durante años y, aun así, la seguimos manteniendo”, dijo Nores, quien también es directora de la Sociedad Rural Argentina.

Trabajos viales en Colonia Santa Rosa, Puan.

“No se justifican semejantes aumentos en Puan, ni por la inflación ni por el litro de gasoil. Incluso, el año pasado tuvimos una cuota extra de tasa vial por el bono. ¡Y nada que ver! porque el dinero de la tasa vial se destina solo a la reparación de caminos y no se trata de un impuesto”, explicó.

“Además, es una medida coercitiva, ya que no podemos sacar las guías (de traslado) si no estamos al día con la tasa vial”, indicó.

La propuesta de Nores va más allá del reclamo por el incremento de la tasa vial. “Cuando Castelli comenzó la gestión teníamos información de casi todo lo que estaba sucediendo, pero eso se cortó desde un tiempo a esta parte. Estamos obligados a ir a la comuna para ver qué sucede”, comentó.

“Desde la Sociedad Rural proponemos que los intendentes del sudoeste bonaerense y los productores podamos reunirnos para trabajar y dejar los caminos rurales de la mejor manera posible, porque si no estamos limitados a la buena voluntad de que el maquinista pase o no”, agregó.

Castelli: “No es desproporcionado”

“En octubre de 2018 se hizo una readecuación del 30 % y para 2019 se agregó el 40%; esto da un total de 70%. Cuando armamos el presupuesto 2018 no preveíamos una inflación del 47 % y por eso hubo correcciones. De allí el impacto en la boleta de (este) enero”, dijo Facundo Castelli, intendente de Puan.

“Con el acumulado puede ser que el aumento (en el caso de Adela Nores), sea cerca del 82 %, pero en el relevamiento de la red vial del SOB estamos entre los más bajos. Definitivamente, no se trata de un aumento desproporcionado”, explicó.

Facundo Castelli, jefe comunal de Puan.

El contador Castelli dijo también que, para este año, el presupuesto para la reparación de los caminos viales es de $ 49,4 millones. Y que la recaudación de la tasa para la red vial son $ 24, 8 millones y los fondos que llegan por Inmobiliario Rural son otros $ 24,1 M. "Es casi lo mismo, pero en el presupuesto está calculado para una inflación del 25 % que, ya sabemos, será superior", explicó.

“¿Una mayor comunicación? Admito que la medida se resolvió sobre fin de año y con el presupuesto encima. Pero futuras reuniones se pueden planear”, dijo.

En el resto

En el distrito de Patagones la suba de la tasa vial fue de casi el 100 %, pero el dato cobra relatividad en los números absolutos, porque solo registra el interanual 2018/2019, pero no los antecedentes ni los formatos de cobros en relación a las prestaciones.

En el caso de Adolfo Alsina, por ejemplo, el aumentó fue del 96 % para la primera cuota de este año en comparación con la primera de 2018. Pasó de 58,69 pesos a $ 115.27, para cada hectárea.

La tasa está fijada en el equivalente de los valores del gasoil, trigo y novillo y se actualiza en forma cuatrimestral. Tanto el trigo, como el gasoil, subieron más allá del promedio en este período.

En el distrito de Saavedra se cobra diferenciado por las características climáticas y de producción, ya que los cuarteles cercanos a Goyena pagan menos.

El aumento para la zona más productiva fue del 50% y pagan $ 123 por año por hectárea. La zona menos productiva sufrió una suba del 55 % y abonan $ 72,60 A/H.

Las cifras del SOB

Distrito Aumento

Patagones......100 %

Adolfo Alsina....96 %

Villarino........... 74 %

Suárez............ 74 %

Puan............... 73 %

C. Pringles...... 61 %

Tornquist........ 58 %

Saavedra....... 52 %

C. Rosales.... 50 %

C. Dorrego.... 45 %

Guaminí........ 39 %

Nota: (1) Los incrementos se refieren al año 2019 respecto de 2018. En casi todos los casos, no es lineal por los diferentes desgloses de cobro de los municipios y porque algunos ajustaron, este año, algunos retrasos de períodos anteriores. (2) Bahía Blanca no está incluida porque en el distrito no se cobra la tasa vial.

En el partido de Patagones había un retraso de varios años y en la adecuación de 2018 a 2019 terminó en casi el 100 %.

Para un campo, en secano, de 200 hectáreas el costo de la tasa vial es de 3.624 pesos (a $ 18,12 la Ha.). De todos modos, aún está por debajo de distritos vecinos.