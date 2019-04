Hablaron los hinchas, y para la mayoría, el descenso es “cosa juzgada”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Dale, dale, dale, dale Ooo, dale, dale Ooo...”

Con ese cántico, más algunos tibios aplausos, los hinchas despidieron a este Olimpo que se encuentra en coma farmacológico y que dejó su vida en manos de Santamarina, que si mañana empata o gana en su visita a Gimnasia de Mendoza, condenará al aurinegro al Federal A.

Tras el pitazo final bajé a zona de plateas para observar con qué semblante se retiraban los simpatizantes olimpienses, y me dio la impresión de que sobraban los rostros de resignación y que costaba encontrar a esos que aún mantienen una mínima esperanza de salvación.

Fue raro también no escuchar insultos ni reproches de los parciales más caracterizados, esos que se ubican detrás del arco que da a calle Angel Brunel. Es más, se mostraron molestos e irascibles, con silbidos y agravios, tras la derrota frente a Tempereley (2-0 por la fecha 20, hace un mes) que hoy.

¿Le habrán prometido algo?, porque cuesta que en un momento tan crítico, los de la Noroeste 74 estén tan tranquilos. En fin...

Algunas de las opiniones de los hinchas al dejar el Carminatti:

-- “Olimpo ya está descendido. Matemáticamente tiene una mínima chance, pero para qué hacemos cuentas si nosotros no ganamos. El proceso arrancó mal, siguió mal y terminó mal. El plantel no se reforzó convenientemente en el momento de su armado, por más que De Iriondo y Gallegos, quienes llegaron en el receso de verano, sí demostraron estar a la altura de lo que el equipo estaba peleando. Se fue Darío Bonjour, vino Broggi, pero nada cambió. Este equipo, demasiado juvenil, carece de nivel y jerarquía, y eso a la larga se paga de la peor manera. Bahía Blanca no está preparada para tener una plaza en Primera, pero tampoco para que su máximo referente futbolístico, que es Olimpo, bajé al Federal A”. (Jorge Fischer, socio y plateista).

-- “No estamos descendidos, porque estoy convencida de que Santamarina, mañana, no gana. Hoy el equipo dio todo, por momentos jugó bien y le sobró actitud. Otra vez el árbitro (Ramiro López) nos perjudicó, dejando sin sanción un claro penal sobre Argüello (¿se referirá a ese posible agarrón de Navas en el primer tiempo que ni siquiera el propio Argüello protestó porque no existió ni falta?). Se va a salvar ganándole a Quilmes, porque Santamarina pierde los dos que le quedan”. (Natalia Giménez, hincha fanática desde chiquita).

-- “Olimpo está jugando con lo que tiene y viene haciendo lo que puede. Si el descenso se consuma, no le podemos apuntar a este partido, al anterior o a los errores arbitrales que nos persiguieron durante todo el torneo. Con todos los problemas que hemos atravesado, algo en positivo tenemos que sacar. El equipo no es el peor de todos, pero con actitud sólo no le alcanzó. Faltaron herramientas y jugadores con características de B Nacional. Nos faltó jerarquía y siempre nos costó un montón ganar los partidos que pudimos ganar. (Pablo Casella, médico y simpatizante).

-- “La dirigencia se dio cuenta muy tarde de que Olimpo es fútbol, de que el club gira y vive por el fútbol. Cuando asumieron el error, lamentablemente ya era tarde. Es un dolor muy grande, pero el olor a descenso viene desde hace varias fechas antes. (Fernando Bono, socio Nº 1990).