Memorable triunfo de Jaguares ante el puntero: 51-17

Jaguares derrotó hoy a Sharks por 51 a 17, en Durban, y cerró una excelente gira consiguiendo la primera serie invicta en tierras sudafricanas en el Súper Rugby.

El equipo de Gonzalo Quesada anotó 7 tries, logró su primera victoria en el Kings Park y, además selló el triunfo más amplio sobre esta franquicia sudafricana, que llegó a este partido como líder de la Conferencia Sudáfrica.

Jaguares regresará este domingo por la noche al país y el próximo fin de semana tendrá fecha libre.

Con este triunfo la franquicia argentina dejó el último puesto y subió al segundo lugar, quedando a tan sólo 2 puntos de Sharks.

Reviví los tries del equipo argentino:

The @JaguaresARG put the pressure on and prove too much for the @TheSharksZA, securing a bonus point 51-17 win with a great performance in Durban.#SuperRugby #SHAvJAG pic.twitter.com/HTz6NyVdV6 — Super Rugby (@SuperRugby) 13 de abril de 2019

Los próximos compromisos serán el sábado 27 ante Brumbies y el sábado 4 de mayo ante Stormers, ambos en Buenos Aires.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Sharks (17): Juan Schoeman, Kerron van Vuuren, Thomas du Toit; Ruben van Heerden y Hyron Andrews; Luke Stringer, Philip van der Walt, Daniel du Preez; Louis Schreuder (c) y Robert du Preez; Makazole Mapimpi, Andre Esterhuizen, Lukhanyo Am, Lwazi Mvovo; Curwin Bosch. Entrenador: Robert du Preez.

Jaguares (51): Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya, Santiago Medrano; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer, Tomás Lezana; Tomás Cubelli y Domingo Miotti; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente (c), Matías Orlando, Matías Orlando; Joaquín Tuculet. Entrenador: Gonzalo Quesada.

Así están las posiciones.

PT: 5m try de Cubelli (J) convertido por Miotti, 10m try de Andrews (S) convertido por du Preez, 21m penal de du Preez (S, 33m try de Matera (J) convertido por Miotti y 38m try de Orlando (J) convertido por Miotti. Parcial: Sharks 10-Jaguares 21.

ST: 2m try de Matera (J) convertido por Miotti, 20m penal de Miotti (J), 24m try de Moroni (J), 25m try de Fassi (S) convertido por Bosch, 26m try de Orlando (J) convertido por Miotti, 31m penal de Miotti (J) y 39m try de Orlando (J).

Estadio: Kings Park (Durban).

Árbitro: Nick Bryant.