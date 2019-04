Vidal, ante candidatos de Cambiemos: "Defiendan con convicción cada cosa que hicimos"

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal le pidió hoy a los los dirigentes de Cambiemos que "defiendan con convicción cada cosa que hicimos", al hablar ante referentes políticos que se postulan como candidatos a intendentes en la provincia de Buenos Aires.

Vidal formuló estos conceptos al hablar en el almuerzo que el presidente Mauricio Macri encabeza en la Residencia de Olivos con los dirigentes de Cambiemos que se postulan a jefes comunales, y a quienes se los denomina "sin tierra", por ser quienes aspiran a ocupar intendencias en las próximas elecciones.

"No nos achicamos", arengó la gobernadora, para luego dejar en claro que "no es lo mismo pelear en la Provincia que en otro lado", al reflexionar sobre las problemáticas que tiene su distrito.

Vidal subrayó que "el liderazgo es de ustedes, no sólo mío y del Presidente, y vamos a convocar a los argentinos a que también lideren este cambio".

La mandataria le pidió a los dirigentes bonaerenses que muestren "coherencia y perseverancia" en la campaña electoral en el territorio bonaerense y argumentó que "la Provincia es el distrito más difícil del país y estamos peleando contras muchas décadas de fracaso".



Mauricio Macri y María Eugenia Vidal encabezaron juntos el Foro del Cambio.

"Elegimos la dificultad porque no queríamos ser más espectadores. No queríamos que la política que venía gobernando la Provincia siguiera tomando decisiones por nosotros", agregó.

Vidal dijo que sus predecesores "no querían hacer nada que no fuera visible y de corto plazo" y que es por esa razón que "no se cambiaban los caños para que haya agua potable en los barrios".

"Nuestra gesta es explicarle a la gente que estamos haciendo lo que hay que hacer de verdad. El cambio es el de la no resignación", consideró.

Los dirigentes del Foro del Cambio serán recibidos también en Olivos por el jefe de Gabinete, Marcos Peña y su par bonaerense, Federico Salvai.

Uno de los dirigentes que irá al encuentro dijo a esta agencia que "esperamos que el encuentro nos sirva como arranque para activar la maquinaria electoral de a poco".

El mes pasado Vidal estuvo presente en San Miguel del Monte para acompañar la última actividad oficial de este grupo y reafirmar que Cambiemos estaba "más fuerte que nunca".

Entre los "Sin Tierra" están el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien aspira a gobernar el partido de La Matanza; la senadora nacional y aspirante a la intendencia de Avellaneda, Gladys González; el ministro de Desarrollo Social bonaerense y candidato en San Martín, Santiago López Medrano, y el subsecretario de Gestión Municipal del Ministerio del Interior, Lucas Delfino, quien trabaja para ser intendente en Hurlingham, entre otros. (Télam)