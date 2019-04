El básquetbol no podía faltar para celebrar el 191º aniversario de la ciudad

El básquetbol local de primera división tendrá continuidad esta noche con la disputa de la segunda fecha.

En todos los casos, la actividad dará comienzo a las 20:45.

En el Hernán Sagasti se enfrentarán Liniers y Leandro N. Alem con el arbitraje de Néstor Schernenco, Mariano Enrique y Juan Jaramillo.

Además, el Vicente Palermo será el escenario del duelo entre Pueyrredón y Olimpo, con Horacio Sedán, Lucas Paulete y⁩ Jorge Blanco.

Mientras que Pacífico y Napostá se medirán en el William Harding Green, contralor de Miguel Firpo, Marcelo Gordillo y Lucas Andrés.

En el Luis Álvarez jugarán Estrella y San Lorenzo, siendo jueces Alejandro Ramallo, Marjorie Stuardo y Nicolás Onorato.

En tanto, Estudiantes recibirá a Villa Mitre en el Osvaldo Casanova con Mauro Reyes, Sebastián⁩ Arcas y Lucas González.

Por último, en el Néstor Damiani chocarán 9 de Julio y Bahiense del Norte, cotejo supervisado por Eduardo Ferreyra, Diego Kessler y Franco Berlato).

Posiciones

Así está la tabla: 1º) Bahiense, Estudiantes, Liniers, Napostá, Pacífico y Villa Mitre, 2 puntos; 7º) Alem, Estrella, 9 de Julio, Olimpo, Pueyrredón y San Lorenzo, 1.

Así seguirá la semana

El básquetbol local tendrá continuidad mañana con cinco partidos de la cuarta programación de Segunda, ya que fue diferido el duelo entre Bahía Basket y Argentino:

- El Nacional vs Pellegrini (Sebastián Giannino, Sebastián⁩ Arcas y Ludmila Munz)

- Ateneo vs Altense (Eduardo Ferreyra, Diego Kessler y Santiago López Hoyos)

- Velocidad vs Sportivo Bahiense (Marjorie Stuardo, Mariano Enrique y Lucas González)

- Barracas vs Independiente (Horacio Sedán, Marcelo Gordillo y Nicolás Onorato)

- Comercial vs Whitense (Alejandro Ramallo, Mauro Reyes y Ángel Rizzo)