Agujeros negros: "Sería una proeza humana", dijo un físico bahiense

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Si Albert Einstein o Carl Sagan vivieran seguro que estarían involucrados. Al menos muy pendientes de lo que hoy, a las 10 de la mañana de Argentina, se revelará a nivel mundial a través de una conferencia de prensa: fotografías de un par de presuntos agujero negros super masivos.

El mundo científico no ve la hora de saber qué es lo que captó red global de radiotelescopios llamada Event Horizon Telescope. Para traducirlo de manera sencilla, un agujero negro es algo tan grande que es casi imposible de imaginar, sin embargo, está en el terreno de lo invisible. Sí, puede tener por ejemplo una masa equivalente a 4,1 millones de soles. Pero no se ve. Al menos hasta hoy.

Emanuel Gallo es doctor en Física e investigador bahiense que dedica gran parte de su tiempo a estas cuestiones. Casualmente ayer participó activamente del GRAV19, una conferencia de relatividad general y gravitación en la que participaron especialistas de todo el mundo.

El bahiense nos ayudó a entender de qué se trata un agujero negro y cuál es la expectativa del mundo científico sobre las novedades de la jornada de hoy.

"Me especializo en el estudio de distintas propiedades de agujeros negros, la ecuaciones de movimiento de dichos objetos, la radiación gravitacional que producen y en estudio de fenómenos asociados a lentes gravitacionales", aclara Gallo.

--¿Podrías explicar de la manera más sencilla posible qué es un agujero negro?

--Un agujero negro es una región muy distorsionada del espacio-tiempo, con altísima curvatura que se forma por el colapso gravitacional de cierta cantidad de masa en una región muy pero muy compacta. A la frontera de dicha región se la conoce como horizonte de eventos.

--Dicen que es muchísima masa comprimida ¿Podés dar un ejemplo como para intentar imaginarnos de qué estamos hablando?

--Si quisiéramos formar un agujero negro con toda la masa de nuestro planeta tendríamos que ser capaz de comprimirlo hasta que tenga un radio de apenas 9 milímetros, o en el caso de nuestro Sol, de tan solo unos 3 kilómetros. Cuando uno escucha eso, enseguida puede llegar a creer que no puede existir en la naturaleza un objeto tan compacto, sin embargo de las ecuaciones de Einstein de la relatividad general (las cuales describen como la materia distorsiona el espacio-tiempo) y de la física estelar, sabemos que esto puede ser posible.

--Es tan increíble como emocionante.

--Recordemos que una estrella está en un cierto estado de equilibrio, ya que el hecho de que tenga un dado tamaño se debe a que si bien el campo gravitacional tendería a hacer colapsar a toda la materia que forma la estrella, en la misma se producen simultáneamente reacciones termonucleares las cuales tienden a hacerla “explotar”, y es casualmente la existencia de dichas fuerzas opuestas las que producen el equilibrio justo para que tenga cierto tamaño. Sin embargo, a medida que la estrella envejece va quemando al combustible con el cual producía las reacciones termonucleares y llegado ese momento la gravedad ya no tendrá fuerza que la contrarresta y comenzará a colapsar. Si bien esto puede dar origen a distintos cuerpos compactos, (como por ejemplo enanas blancas o estrellas de neutrones), a partir de cierta masa (la cual debe ser un poco mayor que la de nuestro Sol) la predicción es que terminará formando un agujero negro.

--¿Por qué en todos los documentales dicen que en los agujeros negros pasan cosas incompresibles?

--En las vecindades externas del horizonte de eventos suceden cosas muy alejadas al sentido común, como por ejemplo que los relojes marchan más lentos, o rayos de luz puedan seguir órbitas circulares.

--Quiero ver la conferencia de hoy a las 10.

--¡Nosotros también! (risas)

Es tremenda la expectativa que hay en el ambiente científico: "Sería una proeza humana"

--¿Cómo manejan la ansiedad de haber estudiado tantos años algo y que recién hoy se pueda llegar a ver al menos una fotografía?

--Hay mucha expectativa. Primero, que si bien hace tiempo tenemos muchas pruebas indirectas de su existencia, nunca hasta ahora se ha podido lograr una imagen de un agujero negro. El Event Horizon Telescope (ETH) es un sistema de radio-antenas distribuidas en distintas partes del mundo que funcionan al unísono como un telescopio gigante que tiene el tamaño de nuestro planeta, y su intención es poder lograr justamente la primera imagen del agujero negro supermasivo de 3 millones de masas solares que se encontraría en el centro de nuestra galaxia, conocido como Sagitario A* a unos 26 mil años luz de distancia. Sabemos de otras observaciones, como el estudio de órbitas de estrellas en su vecindad, que en dicha región hay un objeto que tiene unas 4 millones de masas solares, pero sin embargo pareciera no emitir ningún tipo de luz, y a su vez se encuentra en una región muy compacta. Lo que se espera es poder obtener su imagen por primera vez.

--Hagamos futurología: se comprueba mediante las imágenes que existen los agujeros negros ¿qué significa?

--Sería un nueva proeza humana, ya que sería como poder ver un cabello humano a 500km de distancia. Su imagen también nos permitirá poner a pruebas nuestras teorías en situaciones extremas de campos gravitacionales muy intensos. Por otro lado esta red de antenas también se dispone obtener una imagen del agujero negro supermasivo que está en el centro de la galaxia M87 (a una distancia de 55 millones de años luz de nosotros) y el cual posee una masa 1500 veces mayor que Sagitario A*.

Un crack surgido de la Universidad Nacional del Sur

Emanuel Gallo se licenció en Física en la Universidad Nacional del Sur, luego se doctoró y actualmente forma parte del grupo de Relatividad y Gravitación de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde es docente de la FaMAF (Facultad de Medicina, Física y Computación) e investigador del Conicet.

"Nuestro grupo tiene larga tradición y trayectoria en estudios asociados a la relatividad general. De hecho, la doctora Gabriela González, quien fuera vocera de LIGO (el instrumentó con el cual en 2015 se realizó la primera detección de ondas gravitaciones), se ha formado en esa casa", aclaró Emanuel..

--¿Qué recuerdos tenés de la Universidad Nacional del Sur?

--Tengo muy lindos recuerdos de muchos de los docentes que ayudaron a mi formación y que me permitieron luego dedicarme a algo que desde chico me interesaba que era el estudio de la gravedad y la teoría general de la relatividad. En particular me especializo en el estudio de distintas propiedades de agujeros negros, la ecuaciones de movimiento de dichos objetos, la radiación gravitacional que producen y en estudio de fenómenos asociados a lentes gravitacionales.