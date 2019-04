Monotributistas: cómo hacer una factura electrónica en 9 simples pasos

Desde hoy, la AFIP exige a los monotributistas de todas las categorías emitir facturas electrónicas. Por eso, La Nueva. elaboró la siguiente guía práctica para aprender a facturar a través del sitio de AFIP. Por tratarse de un ejemplo general, se sugiere consultar también las Guías Paso a Paso de AFIP y el apartado de las preguntas frecuentes.

1) Ingresar al servicio comprobantes en línea en el sitio web de la AFIP (www.afip.gov.ar)

2) Luego de seleccionar el servicio “Comprobantes en línea” aparecerán en pantalla los contribuyentes asociados a la CUIT ingresada. Deberás cliquear sobre el botón correspondiente al contribuyente.

3) Seleccioná la opción “Datos Adicionales del Comprobante” dentro de los ítems desplegados en el Régimen de Comprobantes en Línea (en el sócalo superior figura RCEL-Régimen de Comprobantes en línea). Completá, de corresponder, los datos requeridos. Recordá presionar “Guardar” para no perder la información.

4) Seleccioná la opción “ABM Puntos de Ventas” dentro del RCEL. Necesitás un punto de venta extra para poder emitir factura electrónica, con lo cual, si tenés, por ejemplo, uno con el número uno, podés dar de alta otro con el dos (se puede usar la misma dirección).

5) El punto anterior merece especial atención, porque si vas a facturar a través del sitio web de AFIP, tenés que seleccionar de la lista desplegable la opción “Factura en línea-Monotributo” cuando estás dando de alta al punto de venta adicional.

6) Seleccioná la opción “Generar Comprobantes” dentro de los ítems desplegados. Vale aclarar que los documentos que generarán son aquellos que puede emitir un monotributista: recibo C y factura C. El mismo sistema minimiza el error, ya que no podrán emitirse otros documentos, como facturas A o B.

7) Tenés que completar los datos del receptor de la factura (CUIL, CUIT, condición ante el IVA, etcétera). Posteriormente, deberás indicar la condición de venta con una tilde entre las opciones (contado, tarjeta de débito, de crédito, cuenta corriente, cheque, ticket u otra).

8) Completá los datos de la operación (se pide precio unitario, bonificaciones, etcétera) y al finalizar, oprimir sobre el botón “Continuar”.

9) Visualizarás los datos ingresados en las pantallas anteriores para su confirmación. De ser correctos, deberás confirmas la operación, teniendo la opción de imprimirlo o de guardarlo en un arhivo pdf en tu sistema.

