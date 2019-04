Gustavo Echaniz: "Es lindo entrar no dependiendo de nadie"

Huracán obtuvo la clasificación a la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur 2019 ganando en cancha de Liniers (1-0) y Gustavo Echaniz, director técnico del "Globo", contó las sensaciones de cómo vivió el partido.

"Sufrí hasta el 2 a 1 de Racing (NdR: ante Bella Vista), pero cuando me dijeron que iba 3 a 1 me tranquilicé", dijo Echaniz, quien no paró de dar indicaciones durante el encuentro en el estadio Doctor Alejandro Pérez.

Al final, el "Potro" ingresó al campo de juego para felicitar a sus dirigidos y luego se retiró al vestuario abrazando a Marco Rosas, quien ingresó a los 70 minutos reemplazando a Leandro Martorano.

"Son pibes que siempre anduvieron bien cuando les tocó entrar. Hoy (por ayer) lo tuve que sacar porque jugaba Brian (Scalco) y fui para agradecerle, porque uno lo tiene bien conceptuado", remarcó el DT.

Mirá la nota completa