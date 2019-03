Se empieza a mover el tablero político de Bahía de cara a la campaña

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

Se acerca el tiempo de definiciones para la campaña electoral 2019 y los distintos espacios políticos de Bahía Blanca planifican sus movimientos, pese a que el escenario sigue muy incierto.

Entre las pocas certezas está el calendario: el 22 de junio cada partido o coalición debe presentar su lista de candidatos. Ese día, a más tardar, el panorama estará más despejado.

Donde menos dudas hay es en Cambiemos. El intendente Héctor Gay irá por la reelección, más allá de que oficialice su candidatura recién en mayo o comienzos de junio. Su preeminencia obedece a que no existe ninguna otra figura del Pro, la UCR o la Coalición Cívica en condiciones de discutirle el liderazgo en términos proselitistas.

Una de las primeras pujas será para definir quién encabezará la nómina de concejales, teniendo en cuenta que se trata del reemplazante del jefe comunal en casos de licencia. En este momento hay tres varones que pican en punta, uno de los cuales es edil y los otros dos, funcionarios del gabinete. Los nombres, piden en Cambiemos, deben mantenerse en reserva.

Luego será interesante saber quiénes ocuparán los primeros 5 o 6 puestos, aquellos con más chances de lograr una banca, ya que se tratará de una clara muestra de las preferencias del equipo gobernante. Sería como una mini lista de “fieles y confiables”, luego de 3 años y medio de gestión.

“Los primeros de la boleta son los que demostrarán más gancho con la tríada que maneja Cambiemos en Bahía: Gay, la senadora Nidia Moirano y el diputado Santiago Nardelli. El cabeza de boleta será alguien de su total confianza, eso no lo van a negociar”, le dice a La Nueva un experimentado analista.

¿Tendrá uno o dos lugares el radicalismo después del inesperado portazo de Gabriela Schieda? ¿Y los “lilitos”? ¿El trío fuerte de Cambiemos solo les dará lo mínimo e indispensable, o sea, un lugar a cada partido aliado en los primeros 6 puestos?

Cambiemos, con Gay al centro, celebra el triunfo de 2015.

Otro punto a analizar es la ley de paridad de género. Si encabeza un varón, los casilleros 2, 4 y 6 deben ser para mujeres. De las actuales concejales, solo una tendría un lugar asegurado. Y no se trataría de quien encabezó la nómina en 2015, María Laura Biondini, a pesar de que ese puesto, este año, lo desean todos.

Algo más para cerrar con el oficialismo: en caso de reelección comenzará otra pulseada interna. Con el último cambio de la ley, los intendentes solo tienen la posibilidad de ejercer dos mandatos seguidos. El 11 de diciembre largaría la disputa por la sucesión.

“Aventurar nombres para suceder a Héctor sería como saber el 9 de la selección en el Mundial de Qatar. Hoy solo podés medir quién lo desea. Las posibilidades seguro dependerán del momento. No hay tapados, no hace falta. Y además... hay que pasar la eliminatoria”, dice un dirigente con muchos años de armado electoral.

Las cartas del peronismo

En el peronismo hay mucha rosca que puede terminar girando en falso. El ordenamiento local va a depender absolutamente de cómo se acomode el justicialismo a nivel nacional y provincial.

En Bahía todos coinciden en el deseo de unidad. La única forma de ser competitivos contra Gay es con un solo candidato en las elecciones del 27 de octubre, sea con una lista de consenso o luego de una primaria el 11 de agosto. Si el justicialismo va dividido a las generales, pierde.

Quien más exhibe sus deseos de candidatura es el senador provincial Federico Susbielles. Miembro de Unidad Ciudadana y alineado con el kirchnerismo, cultiva un perfil alejado del extremismo K y prepara un discurso aceptable para el paladar del bahiense medio.

Federico Susbielles se prepara para una candidatura.

Para Susbielles, como para cualquiera, una candidatura presidencial de Cristina Kirchner no sería el mejor escenario en Bahía, una ciudad donde su nivel de adhesiones está claramente por debajo del promedio provincial, en especial si se compara con el Conurbano.

“¿A vos te parece que Mauricio Macri en la punta de la boleta es el mejor escenario para Gay?”, retruca un dirigente del PJ. Es una buena pregunta.

El otro referente de peso es el concejal Marcelo Feliú, quien ya dijo que ve con buenos ojos una PASO local, aunque esperará hasta última hora para decidir si vuelve a jugar por la intendencia.

Tiene una ventaja: su nivel de conocimiento es muy alto, primer paso para instalar cualquier candidatura.

¿Marcelo Feliú volverá a ser de la partida este año?

“Yo no estoy muy seguro que Marcelo quiera ir este año. Te diría que, si no hay unidad, es imposible que juegue porque el voto dividido significa perder. Si logramos la unidad, su valor agregado es que en una campaña lo tirás a la pista y sale andando. No le tenés que explicar a nadie quién es porque la gente ya lo sabe”, comenta un legislador provincial.

Otros dos nombres suenan en el justicialismo. Ambos empezaron a tomar protagonismo, pero tampoco confiesan sus aspiraciones reales.

Uno es el ex concejal Matías Italiano, identificado con el larraburismo. El otro, un ex funcionario que subió acciones como mediador en los duros conflictos que mantuvo la gestión Gay con el sindicato, el doctor Gustavo Mena.

Según cómo quede el tablero, no sería descabellado verlos en las listas. El segundo, en todo caso, puede ser una carta para integrar un gabinete peronista.

Esperando una sorpresa

De a poco, otra opción busca tomar cuerpo. Hace algunas semanas iniciaron conversaciones Integración Ciudadana, los jóvenes margaritos de Somos GEN y radicales espantados con Cambiemos.

El dirigente más conocido es el veterano Raúl Woscoff, quien podría ser una referencia del espacio conjunto aunque difícilmente su principal candidato.

Raúl Woscoff podría volver a los primeros planos.

Hay tres preguntas. La primera, si estructurarán una propuesta electoral. La segunda, en caso de un escenario hiper polarizado entre Cambiemos y el PJ, si lograrán hacerse un lugar en medio de la grieta. La tercera, a cuál de los espacios mayoritarios le podrían restar más votos (que, quizás, resulten definitorios).

Una de las dirigentes que trabaja en la articulación de ese frente le dijo a este diario que en breve harán una presentación pública que puede causar una sorpresa.

Finalmente, el Frente de Izquierda (Partido Obrero, PTS e Izquierda Socialista) también espera definiciones nacionales para ver cómo ordena las postulaciones, con lista de consenso o mediante internas abiertas.

Su aspiración es la de siempre, llegar al 8,33% de los votos que le permita ocupar un escaño en el Concejo Deliberante.

Néstor Conte y Emiliano Fabris son los hombres que lideraron las boletas locales en las últimas dos elecciones. ¿Retomará alguno de ellos? ¿Será el turno de una mujer?