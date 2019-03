Fuerte debate alrededor de la UNS: espionaje, falta de ética y privacidad de las redes sociales

La evaluación de las autoridades de la UNS de rechazar a un alumno por una publicación que hizo en una historia en Instagram abrió un fuerte debate en las redes sociales por la libertad de expresión y el "control" de las cuentas personales de los alumnos.

Es que un aspirante a Medicina que cursó la carrera de Enfermería aprobó el examen de ingreso y publicó en su cuenta privada una historia con la leyenda "Enfermería chupala". Ahora el Departamento de Ciencias de la Salud evalúa bajarle la nota por considerarlo "una falta de ética grave".

Cabe destacar que la cuenta del alumno no es pública sino privada, por lo que para ver la historia se debe enviar una solicitud de seguimiento que tiene que ser aceptada por él.

Luego de que La Nueva. publicara la nota se abrió un interesante debate.

Si bien la mayoría de los comentarios creen que el alumno se "desubicó", otros ponen el ojo en la privacidad y el "espionaje" que se realiza en las redes sociales.

"¿No le estarán dando demasiada trascendencia a un hecho menor? Además, ¿una universidad pública está espiando las redes sociales de los alumnos o aspirantes?", se preguntó Christian López.

Y agregó: "Yo creo que lo grave es la acción que pretenden llevar adelante el decano, el consejo y en definitiva la UNS ya que con este accionar están demostrando que espían alumnos".

"Hace 30 años si hubiésemos querido manifestar nuestra satisfacción por acceder a una carrera con cupo limitado luego de un examen habríamos dicho 'Tomá, Enfermería'", opinó.

Y concluyó: "Sinceramente no veo nada grave en la expresión del alumno y sí veo una intromisión en la vida de una persona y una interpretación arbitraria de sus escritos por parte de una universidad que parece empezar a olvidar que hace rato pasaron los años donde por pensar distinto te censuraba o incluso te desaparecían".

Por su parte Sandra Kamerbeek le contestó que los perfiles son públicos y que nadie espía a nadie ya que "cada uno de nosotros toma esa elección".

"Si se supone que el día de mañana debe trabajar en equipo con licenciados en Enfermería con este 'acto fallido' demuestra lo que siente"", agregó y concluyó: "Hay muchas formas de expresar su alegría por haber aprobado".

En otro comentario, Norma Fernández opinó que "el chico no estuvo nada bien" pero "hay algo muy grave que aparece a partir de esto".

"¿Hay un servicio que investiga las redes sociales de los estudiantes? ¿No estamos retrocediendo a épocas pasadas muy siniestras en nuestro país? ¿Estaremos dormidos?", criticó.

Federico Peña en tanto opinó que todo esto es "una ridiculez marca ACME".

"El chico hizo una simple publicación en su cuenta que no guarda relación alguna con la UNS ni sus autoridades, ¿ahora vamos a juzgar a los profesionales de la salud por cómo manejan el discurso en su vida privada?".

Mariela González criticó que se hable de "ética" cuando el comentario fue publicado en una historia privada.

"La ética se la olvidan cuando uno va al consultorio y cobran los famosos plus por encima del bono de la obra social y no entregan factura por esa diferencia, por ende es dinero en negro y encima evaden impuestos. No veo una falta grave de respeto, no habló mal de ningún profesor, tampoco los nombró ni habló mal de la carrera. Fue una expresión que está de moda", expresó.

Por su parte, María Ferravante opinó que el chico hizo un comentario desafortunado en su red social. "No lo escribió en una nota dirigida al decano o a una de las profesoras. ¿Qué pasó, volvimos a la época del Censor Romano que supervisaba la moralidad pública?", se preguntó.

María Del Carmen Valente Lozada cree que si bien fue una expresión "por demás desafortunada" no deberían "cortarle" la carrera a un alumno.

"Hemos escuchado palabras peores en público dichas por políticos, por "ídolos", si se pueden llamar así. Y todo pasó desapercibido o lo dejaron pasar como tal. Creo que tendrían que evaluar cuál actitud tomar pero no truncar una carrera", expresó.

En tanto que Francisco Manuel De Pablo se preguntó si "las autoridades no tienen algo mejor que hacer que andar mirándole las redes a los aspirantes".

"El pibe soltó el estrés de una situación evaluatoria totalmente subjetiva e incierta, porque por más que se tenga toda la fe del mundo no sabe si va a entrar o no. Además del esfuerzo que implica entrar, el esfuerzo que implica seguir probando después de hacer un año de una carrera obligado [para poder estudiar Medicina se necesita hacer un año de otra carrera]", agregó.

Y concluyó: "No confundamos solemnidad con seriedad. Que este chico haya hecho este descargo no es indicador para nada de que vaya a ser buen o mal médico. Por favor, destinen los recursos a cosas más importantes".

Todos los comentarios fueron hechos en la nota principal del caso en lanueva.com