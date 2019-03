Aumento de la pobreza: el mensaje de Natty Petrosino a los bahienses

Natty Petrosino habló de su experiencia con los distintos barrios y villas de Bahía Blanca.

Se mostró agradecida por la ayuda que recibió en ese entonces e invitó a reflexionar sobre el presente: ¿Qué nos está pasando? ¿No podemos hacer lo que hacíamos antes con tanto amor?

Ayer, se difundieron los datos del Indec que reflejaron que un 25 % de los bahienses es pobre. Natty cuenta que la pobreza no es actual, pero antes se vivía de otra manera.

Mensaje completo de Natty

Quedó una deuda quizás con cierta gente de Bahía Blanca de tantas notas que he hecho agradeciendo, pidiendo, contando lo que hago en distintas partes del mundo…

Me quedó una nota que para mí se las debo, unas palabras a toda la gente que traía las cosas para que en el año 89 pudiéramos darles de comer a 5.000 personas por día, o en el 91/93 que llegamos a darles a 7.000. Más allá de todo lo que me han ayudado para poder tener a los chicos del cottolengo, las madres solteras, los ancianos, todo lo que hacíamos juntos, las Navidades, todo eso tan maravilloso... Lo podíamos hacer sin subsidios, sin dinero, sin personería jurídica, solo con todos ustedes, con empresas enormes que traían en cantidad y el público en general que nos traía todo lo que necesitábamos para que los pobres no tuvieran que romper vidrieras ni meterse en los negocios. Cuando en esos años en otras ciudades se metían en los supermercados y rompían todo, acá no lo hicieron nunca, no llegamos a eso.

A nuestra querida gente de Bahía de las distintas villas… yo tengo notas muy conmovedoras de señoras que estaban en esa cola inmensa y algún periodista local o de Buenos Aires se arrimaba y les preguntaba por qué estaban ahí y ellas les decían: “porque antes que robar o romper una vidriera preferimos hacer esta cola aunque sea de 10 o 12 horas para llevarles un plato de comida a mis hijos”. Y se quedaban tranquilos. Nunca hubo policías cuidando esas colas en ninguna de las cuatro ollas que teníamos simultáneas en los distintos barrios y en la nuestra ahí en la avenida Pringles. Jamás tuvo que venir un policía, jamás una pelea, jamás un disgusto, jamás una queja.

Queridos hermanos de todos los barrios y villas de Bahía Blanca y de la zona, que venían de Ingeniero White, de Grünbein, de todos los lugares, gracias, estoy orgullosa de ustedes que son mis hijos, como toda madre orgullosa de sus hijos, porque jamás tuvimos ningún problema. Esa resignación y hasta alegría con que esperaban para llevarles la comida a sus hijos. Todas y todos los hombres que también venían, gracias. Quiero que ustedes sepan que los tengo en mi corazón siempre. En todas partes del mundo donde he tenido que hacer notas he contado esto y a ustedes nunca se los había dicho, lo orgullosa que estoy de ustedes. De todas ustedes de distintos barrios que venían a darme una mano para poder cocinar para el resto de los que estaban esperando, gracias.

No nombro a ningún barrio ni a ninguna villa en especial porque venían de todos los barrios y de todas las villas. Gracias a todos. Y qué bien educados tenían a sus hijos. Nadie hacía desastres, no había estos desastres que veo ahora cada vez que vengo a Bahía y me entero de estas cosas tristes. Queridas madres de los distintos barrios, ¿qué está pasando? Esos chicos eran chiquitos cuando hacíamos eso juntas y eran sus hijos, ¿o es gente que viene de otro lado?

¿Qué está pasando que ahora todo es tan distinto, tan violento? ¿No podemos hacer algo todas juntas como lo hacíamos entonces con tanto amor?

La pobreza es una bendición de Dios si la vivimos con responsabilidad y agradecemos día a día nuestra salud, como lo hacíamos juntas. ¿Se acuerdan? Qué maravilla.

Quería decirles esto: gracias a todo Bahía Blanca porque todos juntos compartimos más que nunca en las Navidades lo que durante el año comían de la olla popular; ese día nos juntábamos todos: ricos y pobres, poderosos y humildes, militares y civiles, de todas las religiones, todos los que que querían venir. Qué maravilla. Ojalá se pueda volver a esos tiempos o repetirlos. Muchas gracias.