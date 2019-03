Qué se dijo: las reacciones por la posible candidatura de Lavagna a la presidencia

El súbito regreso del economista Roberto Lavagna al centro de la escena política, esta vez como posible precandidato presidencial del PJ Federal, despertó toda clase de reaccciones, que podrían resumirse en dos grandes bloques: a las críticas desde el oficialismo, centradas principalmente en su paso por el Ministerio de Economía, se suponen los elogios de buena parte del arco opositor, donde es reivindicado como una opción de unidad, capaz de quebrar con la polarización -o, mejor dicho, la grieta- entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner.

Si bien el exministro de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner remarcó la semana pasada en Córdoba que "no" está en campana "porque no" es candidato, lo cierto es que para el imaginario político ya está definitivamente lanzado en carrera hacia la Casa Rosada, y muchos dirigentes -cada uno con su estilo discursivo e intencionalidad proselitista- se encargaron de develar que su eventual postulación no pasa inadvertida.

Éstas son las 15 principales frases que se escucharon en los medios a lo largo de los últimos 45 días:

Eduardo Duhalde: "Siempre se ha llevado muy bien con todo el mundo y no divide". (11 de febrero)

Guillermo Nielsen: "Él puede ser el candidato que le gane a Macri porque es capaz de reunir al electorado independiente". (21 de febrero)

Hugo Moyano: "Fue un buen funcionario cuando estuvo en el gobierno". (21 de febrero)

Elisa Carrió: "No podría votar a Lavagna porque es aburrido, soberbio y usa soquetes". (7 de marzo)

Juan Manuel Urtubey: "Lavagna muestra una mirada conservadora de la política". (15 de marzo)

Miguel Lifschitz: "Lavagna es el candidato más apropiado, con más atributos, en este momento". (16 de marzo)

José Luis Gioja: "Si Lavagna quiere participar de una interna en el PJ no habrá problema". (16 de marzo)

Mauricio Macri: "Tendría que tener más humildad, porque estuvo en todos los gobiernos anteriores". (17 de marzo)

Marcos Peña: "Cristina y Lavagna representan propuestas antiguas, conservadoras y reaccionarias". (19 de marzo)

Sergio Massa: "No hay que imaginar que Lavagna y yo vamos a hacer cosas distintas". (19 de marzo)

Margarita Stolbizer: "Es muy bueno que Lavagna aparezca en el escenario político electoral, porque es necesario conformar un espacio con mucha amplitud" (20 de marzo)

Sergio Uñac: "No digo que sea el único pero es un candidato que ofrece prestigio internacional". (20 de marzo)

Guillermo Moreno: "El peronismo tiene que buscar un candidato de unidad, y para encontrarlo, si es que lo conseguimos, hay dos metodologías: elegir al que más mide, que es Cristina (Kirchner), porque ya mide más que (el presidente Mauricio) Macri; o buscar el compañero que menos votos expulse, y hoy, creo que es Lavagna". (21 de marzo)

Julio Cobos: "El candidato más duro para enfrentar es Roberto Lavagna porque tiene una historia económica fuerte, y hoy eso es el principal problema en el país, además de que puede sacar votos de distintos sectores" (22 de marzo)

Luis Barrionuevo: "La polarización va a ser de Macri contra Lavagna. Pero Lavagna gana sin chicote, como decimos en el norte, sin pegar. Gana cómodo. Él no va a entrar en peleas". (24 de marzo)