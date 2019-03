50 años de vida académica fueron reconocidos hoy en los pasillos de la UTN

Es difícil determinar qué asombra más del ingeniero bahiense Antonio Siri, si su trayectoria académica y laboral, o la lucidez mental y la energía que destila con sus 94 años de vida y ya 77 como académico y trabajador.

Por eso, y otros méritos que sembró durante su carrera, no llama la atención que la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Bahía Blanca haya optado por su nombre para denominar al departamento de la Licenciatura en Organización Industrial (LOI).

Fue el propio Siri quien, junto con el exdecano de la UTN, Vicente Domingo Egidi, fundó en la década de 1990 dicha carrera en nuestra ciudad, tal como él lo cuenta, con la intención de crear una especialización que combinara los contenidos fundamentales tanto de la Ingeniería Industrial como de la Licenciatura en Administración de Empresas.

Además de fundador, el ingeniero químico fue el primer director de LOI, cuyos alumnos actuales y otros ya egresados colmaron esta tarde el salón número uno del edificio de la UTN en 11 de Abril al 400. Allí, también fueron parte de la ceremonia autoridades y docentes de la institución, así como allegados y autoridades del ámbito portuario local, en el que Siri también trabaja desde hace décadas.

Con respecto al homenaje que le realizaron, Siri expresó emocionado que “si es justo o no, no me toca a mí decirlo, pero si se trata de un acto de justicia y de benevolencia, es por esta última que lo debo aceptar, porque están siendo muy benevolentes conmigo. Es una caricia al alma, que realmente me hace muy bien, motivo por el cual estoy muy agradecido”.

Luego de las palabras pronunciadas por quien lleva 51 años en docencia universitaria –ahora es profesor honorario de la UTN-FRBB--, mediante las cuales compartió sus conocimientos y vivencias sobre la historia universitaria argentina, los presentes se trasladaron al 8° piso del edificio, en el cual se descubrió la placa que, de aquí en más, ilustra con su nombre el ingreso al departamento de Licenciatura en Organización Industrial.