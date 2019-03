Vicky Monsalve: la bahiense que llegó a Netflix bailando

Anahí González

María Victoria Monsalve, Vicky, como le dicen los amigos y la familia, nació en el barrio Pago Chico de nuestra ciudad, hace 20 años. Estudió danza clásica casi 10 años en la Escuela de Danzas y desde pequeña ama bailar, cantar, actuar y cualquier otra forma de expresión artística.

Egresada del Colegio Don Bosco llegó a capital federal hace tres años para estudiar Licenciatura en Artes Escénicas en la UADE con el fin de cumplir un sueño, que sigue en pie: protagonizar un musical.

Este año, una llamada telefónica le cambió el día, y tal vez, el futuro. Era Nicolás Mellino, uno de los productores de la serie Go! Vive a tu manera, novela musical para público infanto juvenil que ya puede verse en Netflix. Él le comunicó que había sido oficialmente seleccionada como “cheerleader” (porrista) del Saint Mary, el colegio protagonista de la serie.

Desde entonces, Victoria participó en casi todos los capítulos de la primera temporada.

“Cuando recibí el llamado iba en el colectivo, en hora pico, con 2% de batería”, cuenta divertida, ilustrando con un ejemplo cómo es su vida en la gran ciudad.

“Mi sueño es protagonizar un musical, en cualquiera de las plataformas: cine, teatro, tele o series. Si puede ser en más de una mejor”, dice.

“Eso es a lo que proyecto, aunque debo decir que no es una carrera para nada fácil”, asegura.

La serie

Go! Vive a tu manera-producida y filmada en Argentina-cuenta la historia de una chica talentosa -la mexicana Pilar Pascual es Mía, en la ficción- que consigue una beca para estudiar música en una prestigiosa academia. Allí deberá enfrentarse a las injusticias que se interpongan entre ella y su sueño.

La serie tiene un reparto mayoritariamente argentino pero incluye actores de todo el mundo y puede verse en 190 países.

“Audicioné para la serie porque nos avisó la universidad donde estudio, UADE, y luego me llamaron para avisarme que estaba pre seleccionada para el taller de cheerleader”, cuenta.

Durante varios meses, Victoria tomó clases de cheerleading dos veces por semana para aprender el estilo y manejo de los pomps (porras) y el espíritu y los trucos para animar un partido de básquet.

“A la serie le está yendo muy bien, todos los días los productores publican en sus instagrams la repercusión y lo que más me impresionó”, cuenta la bailarina y actriz.

“Lo que más me impresionó es que está en segundo lugar de las series más vistas de EE.UU abajo de la Casa de Papel y eso es una locura”, comenta.

Hay varias productoras involucradas en la serie, entre ellas, Netflix, Kuarzo y Onceloops, la productora de los hermanos Mellino, que son los que idearon la serie originalmente.

El casting

Para el casting Victoria debió interpretar una canción en español y una en inglés a elección.

“Preparé Desconfío, de Pappo, y una versión acústica de Titanium”, cuenta.

“Las escenas eran de Mía y Lupe, los personajes protagónicos y había una de Mía con su papá. La experiencia fue buena pero extraña porque yo nunca había hecho casting para actuación frente a cámara y estaba más acostumbrada al escenario”, comenta.

La clave

Para Vicky Monsalve, la clave para lograr los sueños es, en primer lugar, estudiar y confiar en el proceso que cada uno va haciendo en su carrera artística y, en segundo lugar, animarse y aprovechar las oportunidades.

“Me pasó que tenía el casting de Go! a la misma hora que un final que estaba preparando y fui al casting dejando el final previo”, dice.

“Nos avisaron con muy poco tiempo y había que preparar varias escenas y dos canciones, y la verdad que no estaba muy preparada para la audición pero lo importante es probar, perder el miedo, la vergüenza y mandarse. Yo siempre pienso que el ‘no’ ya lo tengo y no pierdo nada por intentarlo”, añade.

Por último, y no menos importante, es esencial no desesperarse, tener paciencia y confiar en lo que cada uno como artista puede ofrecer.

Sus estudios

“Estuve varios años en la escuela de danza, desde los 8, y en el transcurso me fui dando cuenta que si bien amaba la danza clásica también me interesaba aprender otros estilos y que además tenía más facilidad para otros estilos de danza y para la actuación”, comenta.

Así fue pasando por varios estudios de la ciudad como Baila Fabi y Guada Jazz, donde aprendió Jazz, Femme Style y estilos urbanos, entre otros.

También estudió un año de Comedia Musical en Punto Zero, lo que le permitió descubrir que le encantaban las 3 áreas: danza, canto y actuación y le proporcionó una buena base para seguir estudiando en capital.

“Siempre supe que me iba a venir a vivir acá -a capital- pero formalmente en mi último año de colegio pude averiguar qué y dónde iba a estudiar”, añade.

“Sabía que quería dedicarme a bailar o actuar y lamentablemente en Bahía, por el momento, no hay demasiada salida laboral en cuestiones vinculadas al arte”, dice.

A los 15 años, Vicky viajó a Nueva York con sus compañeras de Guada Jazz para participar de un seminario de danza en el Broadway Dance Center.

Hoy, a los 20, vive sola en el límite entre Recoleta y Retiro y cursa el tercer año de la licenciatura en Artes Escénicas (UADE) carrera que forma a actores integrales y abarca las tres áreas de la comedia musical: danza, canto y actuación.

Su formación en nuestra ciudad

Bahía, un diez. “La Escuela de Danza de Bahía tiene un excelente nivel y aunque ya no bailo más clásico diariamente la técnica que me dieron me sirve hasta para cantar. En cuanto actuación y comedia musical, en Punto Zero tuve una formación seria, sobre todo en actuación. Con la profesora Milagros Piro aprendí muchísimo en solo un año”, cuenta. En cuanto al canto no logró dar con un profesor o profesora que le gustara aunque acotó que es el área a la que menos tiempo le dedicó.

Teatro. Antes de Go! participó en el teatro LUDE con En clave de Rock y Dando Vueltas, dos obras originales del elenco UADE y ya preparan We will rock you, que se va a estrenar en Noviembre.

Productores. En noviembre de 2017, se anunció que Netflix se encontraba trabajando en una serie infanto juvenil musical titulada Go! Vive a tu manera, la cual contaría la historia de una adolescente que recibe una beca en una prestigiosa academia de baile, donde deberá adaptarse a ese nuevo ambiente. A su vez, se informó que la ficción sería producida por Kuarzo Entertainment Argentina y Onceloops, las cuales sumarían al proyecto a Sebastián Mellino como el creador y director, a Patricia Maldonado como la responsable del guión, y a Martín Kweller, Víctor Tevah y Nicolás Mellino como los productores. En enero de 2019, se anunció que la serie sería estrenada el 22 de febrero y que contaría con 15 episodios.

Casting. En enero de 2018, las productoras iniciaron la fase de casting para buscar a jóvenes entre 16 y 21 años con capacidad de actuar, cantar y bailar. Finalmente, en diciembre del mismo año, se confirmó que el elenco principal estaría integrado por la mexicana Pilar Pascual, Renata Toscano, José Giménez Zapiola, Santiago Sáez, Carmela Barsamián, Paulo Sánchez Lima, María José Chicar, Laura Azcurra, Gastón Ricaud, María José Cardozo y Axel Muñiz.

