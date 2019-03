Lito Vitale, exclusivo: "La Trova nos debe un show con Fito Páez"

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Lito Vitale siempre tiene la amabilidad de atendernos en su casa dispuesto a charlar de todo. Antes de analizar el espectáculo que traerán el próximo 2 de abril al Gran Plaza (entradas en Ticketbahia.com) le consultamos su opinión acerca del regreso a los escenarios de la Trova Rosarina, que integró su compañero y amigo Juan Carlos Baglietto.

“Fue un reencuentro de amigos, con canciones de toda la vida. El resultado artístico es hermoso. Lo escuché en el Teatro Colón. Como espectador creo que nos deben un show en donde también intervenga Fito Páez. Creo que el paso superlativo que Fito dio a nivel de popularidad no invalida el hecho de que durante una noche pueda ponerse al llano y compartir con sus amigos de aquellos años las canciones que fueron tan emblemáticas para los '80. Juan fue quien, con su voz, le abrió las puertas a tantos compositores de Rosario en aquella época”, sostuvo Vitale.

—¿Lito Nebbia es parte de la Trova?

—Él tiene una personalidad por si misma que está relacionada con el comienzo del rock argentino. La Trova tiene que ver con el desembarco de Juan Carlos Baglietto en Buenos Aires de la mano de Fito, Goldín, Fandermole, Abonizio, Silvina Garré y todos esos compositores que por suerte aún están la mayoría.

—Estaría buenísimo verlos a todos juntos, incluído a Fito.

—Como espectador sería un sueño poder ver en una película o documental a la Trova Rosarina con la participación de Fito Páez ya que era un corazón muy importante en ese grupo con canciones como “La vida es una moneda” o “Puñal tras puñal”... Esas canciones le dieron vida a la voz de Juan y son composiciones de Páez. Me gustaría que Fito deje de lado su crecimiento un ratito y que vuelva al menos por una noche a compartir con sus amigos de aquella época.

“Canciones inoxidables” y a prenderse fuego tocando

Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto llegarán el próximo martes 2 de abril para tocar en el Teatro Gran Plaza (Alsina 170). Allí presentarán su espectáculo “Canciones inoxidables”. Las entradas se pueden conseguir a través de Ticketbahia.com

“El show tiene que ver con una nueva etapa del dúo y tiene como particularidad algo que sucedió a fines de los 90. En esa época comenzamos a hacer shows con Juan solos, sin banda. Hacíamos de todo, malabarismo. Trabajaba con la loopera y tratábamos de multiplicarnos y que esté presente esa particularidad de nosotros prendiéndonos fuego tocando y escuchándonos. Ese diálogo en general no ocurre cuando hay banda. Se desdibuja un poco. Cuando estamos solo estamos muy atentos el uno del otro”, aclaró Lito.

—Teniendo en cuenta el título del espectáculo ("Canciones inoxidables"), los temas de siempre seguro que van a estar ¿Habrá nuevos?

—Es un concepto que nos viene acompañando, pero en este concierto estrenaremos cinco canciones. Es decir, son temas que no tocamos nunca antes. Un par de Jorge Fandermole. Hay uno que se llama “Junio”, que está medio atravesado y es una cosa increíble. Después un par de tangos y una canción que versionamos de Divididos.

—¿Cuáles son los caballitos de batalla?

—Hay una base de canciones que siempre hacemos como “Naranjo en flor”, “La última curda” o “El Témpano”. Hay tres o cuatro canciones que no pueden faltar. De todas maneras le sumamos cinco nuevas para nuestro repertorio. Seguramente que en el transcurso de todos estos conciertos sumemos algunas otras más. El bloque de canciones inoxidables estarán en su gran mayoría. De todas maneras no queremos que sea más de lo mismo. El tratamiento es distinto, metemos algo más de percusión y ya estamos ensayando.

—¿Se viene otro disco?

—Nosotros somos de la época del disco. Por eso no gusta que cuando sale del teatro la gente pueda llevarse un disco con lo que escuchó y con estos estrenos. Estos cinco temas los hicimos especialmente para el comienzo de la gira así que van a estar recién salidos del horno.

Ahora tiene dos iPads, antes tenía a "La Momia"

—Hace poco menos que 30 años se juntaron por primera vez en dúo con Juan Carlos Baglietto para tocar en vivo sin banda. ¿Qué cambió en cuanto a las posibilidades tecnológicas de aquella época a la actualidad?

—Vamos sumando. Yo tengo todos los sonidos que utilizo en dos iPads. Eso me genera mucha rapidez en los cambios y recursos mucho más actuales. Además, llevo la mitad de las cosas que llevaba antes o mucho menos. Con el iPad suena todo lo que generé en tantos años.

—¿Tenías muchos racks?

—¡Sí! Teníamos una cosa que le llamábamos "La Momia" que tenía como 15 módulos, mas los dos teclados. Ahora solo llevo los teclados y los iPads. También tenemos un montaje especial de luces. Nos gusta mucho mezclarnos con lo nuevo sin dejar de ser lo que somos, personas de una generación determinada, con un camino recorrido. Nos gustan las nuevas posibilidades y recursos.

Las redes y el streaming

"Las redes y el streaming son un mecanismo más de difusión. Hace siglos que la música se hace con 12 sonidos. Desde Do y Do sostenido hasya que se vuelve a repetir el Do. Se hicieron y se continúan haciendo genialidades con esos 12 sonidos. Además, la música y el arte nunca se miden por la repercusión que tengan. Al menos yo lo mido por los mojones que deja en el camino. Uno es músico porque es una condición, no porque le gusta ganar guita y ser famoso. Eso es una posibilidad que tenés como segunda o tercera situación. Si te va bien podés vivir de esto, si no, te quedás sin dinero. Si te va mejor, podés ser una persona reconocida y famosa. Eso no tiene nada que ver con el inicio de tu perfil como músico y artista", aclaró Lito Vitale.

—Dame un ejemplo actual.

—Ahora mi hijo está aprendiendo a tocar solos de guitarra y está 40 horas tocando un solo. No lo hace porque quiere ganar guita, lo hace porque lo necesita, porque es su vida. Lo mismo que hacemos nosotros. Obviamente que cuando comenzás a dedicarte profesionalmente empezás a organizar tu tiempo y cumplir con ciertas necesidades como hacer una gira y ensayar”.

—¿No se piensa en el éxito a la hora de grabar?

—Te juro que cuando estábamos grabando estos temas de “Fander” (por Fandermole) la estábamos pasando tan bien con lo que estaba ocurriendo que no me importaba en absoluto si después iba a ir bien o mal. Ya está garpada toda la cuestión por habernos juntado y disfrutado tanto de lo artesanal y la pasión de ser músico.