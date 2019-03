Turismo Nacional: Adrián Percaz y Sebastián Pérez prometen dar batalla

Más que auspicioso se presta el panorama para algunos de los representantes regionales presentes en el Autódromo de Toay (La Pampa), escenario de la segunda fecha del año del Turismo Nacional.

En la Clase 3, sobresalió la producción del Paisanito de Villalonga, Adrián Percaz (Focus), quien logró encasillarse en el 8° puesto en la prueba de clasificación, a 533 milésimas del “Poleman”, Leonel Pernía (Vento).

"Me quedo un poco de bronca, porque tal vez cuidé demás en el curvón a la par de Alfonso Domenech, lo que me hizo perder algunas décimas. Así y todo quedé a una décima del tercero; si no perdía eso, capaz quedaba entre los cuatro. Pero igual estoy contento, porque clasificar adelante acá es esencial”, sostuvo Percaz, quien mañana partirá 4° en la segunda serie.

Distinta suerte corrió para el bahiense Juan Pipkin (Cruze), quien por la rotura de la parrilla de suspensión delantera derecha, no pudo registrar tiempo en la tanda cronometrada.

Allí ocurrió un hecho curioso, ya que, por la excesiva especulación sustentada en el mayor aprovechamiento de la succión en la recta principal (fundamental en este circuito), los integrantes del Grupo "B" quedaron sin tiempo para cronometrar vuelta lanzada.

Mañana, las series se llevarán a cabo a las 10 y 10:30, respectivamente; mientras que la prueba concluyente se pondrá en marcha a las 13:30, a un total de 23 vueltas o 40 minutos (TV pública).

En la divisional menor, en tanto, el bahiense Sebastián Pérez (Onix) completó un gran trabajo tras arribar 6° en la segunda serie (largó 10°) ganada por el campeón Nicolás Posco (Kinetic), la cual resultó más veloz que la dominada previamente por Julián Lepphaille (Etios).

En consecuencia, Seba, quien ayer clasificó 20°, largará mañana desde el 11° cajón de partida en la competencia final, la cual se disputará desde las 12:30 y a un total de 20 vueltas o 35 minutos (televisa TV Pública).

“Pude remontar y con un buen ritmo de carrera. Le erramos en la clasificación con la puesta a punto, corregimos para la serie pero hay que seguir puliendo. Por lo derecho el auto va muy bien, pero nos cuesta doblar, porque viene medio inestable. Hay que corregir eso y estamos bien”, contó Seba.