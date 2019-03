Harina: "Nos vamos mentalizando que se vienen cosas importantes"

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Un paso más camino a los playoffs dio anoche Villa Mitre, al superar a Pérfora de Plaza Huincul por 75 a 63 por el Torneo Federal de básquetbol.

El tricolor no estuvo a gusto en la primera mitad, pero mostró inteligencia desde el 3ºC y pudo destrabar el juego a su favor.

"Fue raro volver a jugar después de tres meses de local (NdeR: su último partido en el José Martínez había sido el 21 de diciembre, ante Sol de Mayo); aunque entrenamos todas las semanas acá, se sintió un poco raro. Estuvimos muy erráticos, creo que en parte por eso nos costó entrar en juego, porque defensivamente estábamos haciendo un buen trabajo. No nos soltamos en ataque en el primer tiempo y si lo hicimos en el segundo", analizó Federico Harina, goleador del local junto a Cristian Miguel, con 15 puntos.

Al equipo de Ariel Ugolini le costó anotar (2-2 en 2m13, con 1-5 tc) y sufrió la visión de juego de Byron Johnson en el arranque. Luego debió atacar una zona activa, aunque a medida que encontró gol a distancia esa defensa visitante no fue un problema.

Ya en el 2ºC, Pérfora apostó al golpe por golpe. Y si bien emergió Pennacchiotti en el local (2-2 t2, tras iniciar con 0-5), el dueño de casa nunca terminó de ser un equipo homogéneo en una primera mitad que se completó con un triple de Johnson sobre la bocina: 33-35.

"En el segundo tiempo nos cerramos un poquito más, ellos pasaron a estar erráticos, nosotros a meterla un poco más y a jugar un poco más con pases. Tal vez, durante el primer tiempo lanzamos al primer pase y no nos convenía, no nos conviene y no nos va a convenir. Donde nos empezamos a tocar la pelota desgastamos mucho la defensa rival y ahí sacamos la ventaja", añadió el escolta.

Mucha responsabilidad en el crecimiento de Villa Mitre fue de José Gutiérrez. Dos triples y un par de asistencias del base (una de faja a Miguel) levantaron al local, que estiró la máxima en dos oportunidades: 46-38 (a 3m56 del 3ºC) y 51-41 (a 2m36).

La intensidad del partido bajó, el tricolor llegó a lanzar 7-14 t3 y fue un embudo atrás, provocando el flojo 2-12 tc de la visita en el tramo para llegar al último cuarto con margen en el juego y en el tanteador.

"Estamos encarando estos partidos como si hubiesen arrancado los playoffs. Ya nos vamos mentalizando en lo que viene a pesar de que vamos a tener un parate. Ya lo jugamos de esa manera, pensando en que se aproximan los playoffs, las cosas importantes, así que ya estamos mentalizados", completó Harina.

La enjundia de Jara, un triple de Capelli y un doble de Fedele arrimaron a Pérfora: 64-61 a 3m06.

Pero rápidamente Villa Mitre salió del apremio, halló un triple en las manos de Pennacchiotti y Franco Amigo le puso la firma a la victoria con una furiosa volcada a 1m36 (71-61).

Mañana se volverán a encontrar.