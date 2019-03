A un jugador de Bahía Basket también se le reventó la zapatilla

Por Ricardo Sbrana – rsbrana@lanueva.com

Enviado a Córdoba

Días atrás leímos del caso de Zion Williamson, la estrella del básquetbol universitario estadounidense que sufrió una lesión porque “explotó” una de sus zapatillas.

La situación parece curiosa, pero si se tiene en cuenta la velocidad en la que se desarrolla el básquetbol, el reventón del calzado hace perder sustento y propicia caídas peligrosas.

Hasta Emanuel Ginóbili vivió este percance, el 26 de febrero de 2014, en el partido que San Antonio Spurs disputó ante Detroit Pistons. Manu marcaba a Rodney Stuckey cuando su zapatilla izquierda colapsó. Por suerte, el bahiense no sufrió ninguna lesión.

Ayer le tocó vivir una situación similar al puntaltense Francisco Filippa, quien tampoco padeció lesión.

“En un rebote defensivo nuestro, luché contra (Sam) Clancy y cuando salté, me explotó la zapatilla. Hacía un mes que las tenía. Voy a tener que comprar otras…”, le dijo resignado Francisco a “La Nueva.”.

El calzado, al igual que en el caso de Manu, fue el correspondiente al pie izquierdo.

Acá no explotó la cámara de aire -mecanismo de absorción de impactos común en esta marca- sino que directamente se DESPEGÓ la suela.

En pleno partido, Filippa tuvo que ir al banco y desde allí le pidieron a Tomás Chapero que cediera sus zapatillas. El centro, que se encontraba en la platea a la espera del partido de 3x3, bajó hasta alcanzarle el par a su compañero.

Fernández: “Tenemos que ir a la guerra”

Bahía Basket completará la gira en Córdoba con su visita de hoy a Atenas, en busca de su primera victoria como visitante.

El partido se jugará en el polideportivo Carlos Cerutti, a las 20, con el arbitraje de Diego Rougier, Mario Aluz y Pedro Hoyo.

El equipo dirigido por Sebastián Ginóbili cayó anoche ante Instituto por 87-69, partido en el que le metieron 13-28 en tiros de 3 puntos (46%).

“No respetamos nuestra idea. El scouting fue que no tirasen de 3 y nos c… a triples… Es la realidad. No hicimos lo que debíamos en defensa. En ataque estuvimos un poco mejor pero no alcanzó por la cantidad de triples que nos metieron y los errores que tuvimos”, dijo Martín Fernández.

Martín Fernández. Foto: La Liga Contenidos.

“Siento que fue más una cuestión mental, de preparación, que no estuvimos a la altura. Y cuando pasa eso, te lo hacen pagar muy caro”, agregó el alero de Bahía.

El de hoy contra Atenas es un partido clave frente a un rival directo en la lucha por salir del fondo. Bahía quedó 17º junto con Argentino y Quilmes (4 ganados, 13 derrotas), mientras que el Griego es el último (20º, con 3 ganados y 13 caídas).

“Tenemos que ir a la guerra… A tratar de llevarnos el partido porque están abajo nuestro. Debemos empezar a sumar nosotros y dejarlos a ellos atrás”, agregó el mendocino.