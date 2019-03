Le robaron el celular con fotos de su hija fallecida y ahora ruega que se lo devuelvan

Una mujer hizo un desesperado pedido para recuperar el celular que le robaron durante un asalto la semana pasada en Tolosa, La Plata, ya que allí guardaba fotografías y videos de su hija de 10 años, fallecida hace medio año.

Dolores Pettigiani, una empleada legislativa de 41 años, y Augusto, su marido, fueron asaltados el martes pasado en la puerta de su casa, en la calle 525 entre 5 y 6, cuando se disponían a viajar al municipio de Alberti.

A punta de pistola, tres delincuentes les robaron 60 mil pesos, dos tablets, un pendrive, una computadora, una camioneta y sus dos celulares.

En el teléfono de Pettigiani había cientos de imágenes y videos de Lucía, su hija que falleció el 10 de septiembre de 2018 con apenas 10 años a causa de una infección intrahospitalaria.

“Luli”, como la apodaba su madre, tenía parálisis cerebral y estaba internada por una obstrucción respiratoria.

Bajo el hashtag #laplataconluli, la ONG Red Solidaria La Plata inició una campaña en redes sociales que en los últimos días fue compartida cientos de veces por vecinos de la capital bonaerense.

“Lo único que pido es que me devuelvan el chip o el teléfono para recuperar esas imágenes”, dijo Dolores a Télam y apuntó que “esto es una patada al corazón, nosotros venimos con un dolor inmenso por lo que pasó, les pido a los ladrones que no me quiten para siempre las últimas fotos y videos de mi hija”.

Pettigiani remarcó que en el móvil tenía registrados los últimos cinco años de vida de su hija y que el resto de las fotos estaban en la computadora y el pendrive que también le sustrajeron durante el asalto.

“Apelo a su buena voluntad. Si son padres, podrán entenderme. Por favor les pido que me acerquen el celular. Yo no quiero revancha. Sólo pido el celular. Déjenlo en la puerta de casa”, dijo.

Ante cualquier información Dolores pidió que se comuniquen con ella a través de su Facebook www.facebook.com/pettignani o por medio de la Red Solidaria La Plata al teléfono (0221) 6014801.