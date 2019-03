Encontraron muerto al reconocido forense Osvaldo Raffo, quien dijo que a Nisman lo mataron

El prestigioso médico forense Osvaldo Raffo fue hallado hoy muerto de un balazo en la bañera de su casa, en el partido bonaerense de San Martín, donde los investigadores hallaron una nota firmada y dirigida al juez en la que decía que no aguantaba más los dolores que lo aquejaban por una enfermedad que atravesaba, informaron fuentes policiales.

Raffo tenía 88 años y fue el médico forense más importante en la historia argentina.

Hizo más de 20 mil autopsias entre ellas las de los casos de María Marta García Belsunce, José Luis Cabezas, Ángeles Rawson, la tragedia de Cromagnon y el fiscal Alberto Nisman, de quien aseguró que lo mataron.

"No soporto más los dolores que me aquejan. No se culpe a nadie de mi muerte. Dios me perdone", escribió. (Télam)