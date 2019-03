Los Álamos: Preocupación por la situación de los terrenos

Natalia Miguel

En la segunda sesión ordinaria del Concejo Deliberante los vecinos del barrio Los Álamos hicieron uso de la banca abierta y plantearon su preocupación por la situación jurídica de terrenos donde edificaron sus casas.

Tras ocho horas de sesión y más de 100 expedientes tratados, se aprobaron temas de importancia para el distrito, según dijo Adrián Otero, presidente del cuerpo deliberativo.

Por caso, señaló que se declararon de utilidad pública algunas obras realizadas que permitirán una vez comenzado a percibir su pago, continuar realizando más obras para otros vecinos, abriendo registro de oposición.

También indicó que se aprobó el convenio marco de la Mesa de Energías Renovables del Sur de la provincia de Buenos Aires.

Señaló que los ediles aprobaron modificaciones al reglamento interno del Concejo y habilitaron el libro de actas en versión digital de comisiones internas del cuerpo y diario de sesiones para agilizar el funcionamiento administrativo.

Además, sostuvo que se aprobó la prórroga por 150 días de la vigencia de la ordenanza referida a las regularizaciones de construcciones y ampliaciones no declaradas en el distrito, lo cual permitirá que más vecinos puedan declarar sin multas.

Al mismo tiempo, expresó que se aprobó el reconocimiento como vecinos destacados a Javier y Carlos Alberto D’Angelo.

Sobre la banca 19 y la problemática del barrio Los Álamos, una de sus frentistas, Alicia De Dios, dijo que “en el año 1994 tuvimos que hacer el gas y como el resto de las cosas, cada vecino se hizo cargo de los costos de los servicios que van por esos terrenos y tenemos todos los papeles”.

“Cada vez que teníamos que abrir una calle y le pedíamos al municipio, nosotros, los vecinos, conseguíamos los alambres, cerrábamos los sectores. Es decir, que es una barrio que, todo lo que tiene, se hizo con el esfuerzo de todos los propietarios”.

“Por esa razón, me parece raro que después de tantos años venga un señor diciendo que es el propietario de 70 viviendas, que no se acercó a hablar con los vecinos, nunca planteó el diálogo y simplemente dice que somos usurpadores y nos quiere sacar la vivienda”.

“La verdad es que estamos preocupados y ocupados, pero somos un barrio que está de pie, no nos van a vencer y vamos a trabajar con la ayuda de todos ustedes (en referencia a los concejales) para ver cómo salimos de esta situación”.

En tanto Patricia Paz, otra vecina, manifestó que “hace 31 años que vivo en el barrio. Prácticamente toda mi vida. Todos somos testigos que hemos levantado nuestras casas a pulmón, siempre trabajando”.

“Cuando le planteamos esta nueva situación al intendente (Mariano Uset) nos dijo que teníamos que tratar de arreglar con la persona que se presentaba ahora como propietaria de las tierras. Y yo no tengo ganas de negociar con nadie sobre mi casa. Esta persona presentó una escritura, pero yo tengo papeles de compra y venta y posesión de 1975”.

Unión vecinal: Se buscan respuestas en el municipio.

Antecedente. Patricia Paz agregó que su abuelo compró el terreno en Los Álamos hace más de 30 años. “Mi pregunta es cómo hizo esta persona que apareció ahora para escriturar terrenos hace dos años, donde hoy tenemos nuestros hogares”.

Auténticos. “Queremos respuestas. Necesitamos saber cómo hizo la posesión. Todos queremos saber qué es lo que está sucediendo porque realmente no podemos entender cómo se presenta este tema ahora después de tanto tiempo y ante nosotros, los verdaderos vecinos”.