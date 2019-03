Se viene el sorteo de la Copa del Mundo de básquetbol China 2019

Con la expectativa de por primera vez 32 selecciones, este sábado desde las 7:30 de nuestro país se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo de básquetbol, China 2019, que se jugará del 31 de agosto al 15 de septiembre.

El icono global del deporte Kobe Bryant, el Embajador Mundial de la Copa del Mundo Yao Ming y el cantante americano Jason Derulo encabezarán el espectáculo.

Basándose en el ranking, FIBA difundió el sistema con el que procederá a definir los ocho grupos de cuatro equipos que disputarán la primera fase.

El anfitrión ocupará el bombo 1 junto al número uno del escalafón, Estados Unidos, el dos, España y el tres, Francia.

Los 28 equipos restantes fueron colocados en los restantes bombos por su posición en el ranking, a excepción de Canadá e Irán, que intercambiaron su lugar para evitar duelos continentales en la primera fase.

En tanto, para equilibrar la calidad de los grupos, se aplicará lo siguiente:

- Bombos 1, 4, 5 y 8 se encuadrarán en los grupos A, C, E y G;

- Bombos 2, 3, 6 y 7 se encuadrarán en los grupos B, D, F y H;

- El grupo A se cruzará con el grupo B, el C con el D, el E con el F y finalmente el G con el grupo H;

Finalmente, después de cada equipo sea encuadrado en un grupo, las posiciones en el grupo también serán sorteadas, definiendo el orden de los partido en su orden respectivo para la Fase de Grupos.

- Bombo 1 - Los 4 equipos (China, EE UU, España, Francia) serán asignados en los grupos A, C, E y G. Tras un acuerdo con el Comité Local de Organización (LOC), el anfitrión China será colocado en el grupo A en Pekín y los vigentes campeones del mundo Estados Unidos serán ubicados en el grupo E en Shanghai;

- Bombo 2 - Los 4 equipos (Serbia, Argentina, Lituania, Grecia) irán a los grupos B, D, F y H, en un sorteo directo;

- Bombo 3 -Los 4 equipos (Rusia, Australia, Brasil, Italia) caerán en los grupos B, D, F y H. Brasil no puede caer en el mismo grupo que Argentina;

- Bombo 4 -Los 4 equipos (Puerto Rico, Turquía, República Dominicana, Venezuela) serán encuadrados en los grupos A, C, E y G. Los tres equipos americanos - Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela - no pueden ser encuadrados en el mismo grupo que EE UU;

- Bombo 5 -Los 4 equipos (Alemania, Irán, República Checa, Polonia) serán distribuidos en los grupos A, C, E y G; Irán no puede ser encuadrada en el mismo grupo que China;

- Bombo 6 -Los 4 equipos (Canadá, Montenegro, Filipinas, Korea) acudirán a los grupos B, D, F y H. Canadá no puede ser encuadrada en el mismo grupo que Argentina o Brasil, mientras que Filipinas y Korea no pueden estar en el mismo grupo que Australia;

- Bombo 7 -Los 4 equipos (Nigeria, Senegal, Nueva Zelanda, Angola) acudirán a los grupos B, D, F y H. Nueva Zelanda no puede ser encuadrada en un grupo con otros equipos de Asia;

- Bombo 8 - En este bombo se concluirá el sorteo con la distribución de los últimos 4 equipos (Japón, Jordania, Túnez y Costa de Marfil) en los grupos restantes. En este bombo, Japón y Jordania no pueden estar en el mismo grupo que China o Irán.

Cómo será el sistema de disputa del Mundial

En los ocho grupos, las cuatro selecciones se enfrentarán todos contra todos. Los dos mejores de cada grupo pasarán a una segunda fase de grupos.

Allí se armarán cuatro nuevos grupos (I, J, K y L), y cada selección jugará dos nuevos partidos (contra los rivales que aún no enfrentó), arrastrando los tres resultados de la primera fase. Por lo tanto, las posiciones camino a los cuartos de final se determinarán después de un total de cinco partidos.

Grupo I: 1° y 2° del A; 1° y 2° del B

Grupo J: 1° y 2° del C; 1° y 2° del D

Grupo K: 1° y 2° del E; 1° y 2° del F

Grupo L: 1° y 2° del G; 1° y 2° del H

Los dos mejores de cada zona se clasificarán a la fase de campeonato, que comenzará en los cuartos de final y será de eliminación directa:

1° del Grupo I vs. 2° del Grupo J

1° del Grupo K vs. 2° del Grupo L

1° del Grupo J vs. 2° del Grupo I

1° del Grupo L vs. 2° del Grupo K

Debido a que el torneo es además clasificatorio a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (siete selecciones irán directamente y otras 16 avanzarán a los torneos preolímpicos), también se disputará una ronda consuelo entre las selecciones que no luchen por el título. (FIBA, CABB y La Nueva.)