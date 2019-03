“Apenas sentí el `crack', ese feo ruido a hueso, me di cuenta de que me había roto”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Siempre es duro escuchar ese tipo de noticias, sobre todo cuando te la da el propio jugador, ese que viste crecer y formarse, ese pibe de la zona que nunca renunció al sacrificio y a la ilusión de cumplir el sueño de jugar en la “Primera” de Olimpo.

Pasado el mediodía, cuando recién había salido de su consulta al traumátologo, Lautaro Belleggia, apesadumbrado pero proyectando la recuperación con el mayor optimismo posible, le dijo a La Nueva. “sufrí la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, me van a operar el 28 de este mes y la recuperación demandará entre 8 y 10 meses”.

El volante carhuense, quien está a punto de cumplir 22 años, tragó saliva y siguió con los detalles de una lesión tan común como traumática en los futbolistas del más alto nivel.

“Lo que más bronca me da es que me pasó en un partido que perdíamos 4-0 (ante Instituto, el último domingo, en Alta Córdoba), que ya estaba terminado”, deslizó “Lauti”, y contó como fue el momento desafortunado...

“Todo surgió en un tiro libre mío; la bajó Salvador Sánchez, el `Chori' Vega no llegó a conectar de cabeza y salió la contra de ellos. Rechazaron una pelota larga que corrió un volante y yo fui a cortar; el balón picó y cuando iba en el aire me tiré al piso, con la pierna izquierda extendida, para sacarla afuera o impedir el avance rival. Al caer, la derecha me quedó trabada en el césped y encima de esa pierna el peso de todo mi cuerpo. Y ahí sentí ese ruido que dura menos de un segundo y que no me voy a olvidar en mi vida”.

—¿Ruido parecido a qué?

—A hueso roto. Es más, cuando sentí el “crack” pensé que me había fracturado la tibia o el peroné. Enseguida se me trabó la rodilla, me puse boca abajo y le decía a los que se acercaban: “me rompí, no me toquen, me rompí”.

“Nunca pensé que yendo a cortar una pelota me iba a lesionar solo. En el viaje de regreso pensé muchas cosas. Tal vez entré con más ganas de las que tenía que entrar; no sé. Aunque hacía mucho que no jugaba y le quería demostrar al técnico que podía volver a confiar en mi”.

En el regreso del plantel a las prácticas, hoy por la mañana, justamente Marcelo Broggi puso de ejemplo a Belleggia frente a todos sus compañeros. Manifestó algo parecido a esto: “Lautaro, que se terminó lesionando, puso más ganas que ustedes. Y eso que vino desde el banco”.

La intervención quirúrgica, que estará a cargo del doctor Juan Yulita, se hará efectiva el 28 de este mes en el hospital Privado del Sur.

“Hay dos posibilidades para reconstruir el ligamento cruzado anterior: sacar parte del ligamento de atrás de la rótula o cortar un pedazo del músculo isquiotibial que, con una buena recuperación y kenesiología, se regenera en ligamento”, explicó el volante, autor de uno de los 15 goles que actualmente Olimpo tiene en el torneo.

Acompañado por su mamá Fernanda, quien vino de Carhué para estar con él unos días, y su novia Fiorella (a la mateada de la tarde faltó su hermana Stefanía, quien está radicada en Bahía), Lautaro puso buena cara frente al fótografo de este medio y contó que, por suerte, los meniscos no están comprometidos.

“Eso fue un alivio. Después de la operación, a los 100 días puedo volver a trotar. Ojalá todo vaya bien”, se esperanzó.

El que conoce a Lautaro, ya se imagina cómo será lo que viene, en su casa rodeado de sus seres queridos y de todo aquel que lo vaya a visitar: “alcanzáme esto, buscáme aquello, traéme eso...”

“Ja,ja... Sí, soy medio insoportable estando sano, imagináte ahora. Me van a tener que atender”.

Al menos cerró la nota con una sonrisa. La mejor recuperación Lautaro...