“No estuvimos a la altura de las circunstancias”, sostuvo Ezequiel Vidal tras el 0-4 frente a Instituto

Un resultado inesperado en Córdoba, tristeza otra vez y la frase sumisa de siempre tras una derrota: “vamos a seguir luchando, tenemos equipo como para ganarle a cualquiera y conseguir la salvación”.

Olimpo no gana de visitante desde noviembre de 2017, cuando estaba en Primera división, pero hay que ser muy memorioso o revisar mesuradamente los archivos para recordar una tan pobre y deslucida actuación como la del domingo frente a Instituto, donde “rifó” el cotejo en tan sólo 25 minutos.

“La verdad, no sé qué decir. Cometimos errores, y muchos. De antemano era un partido bravo, donde teníamos que estar concentrados para no darle ningún tipo de ventaja al rival. Habíamos hablado de cómo debíamos jugar, pero no nos salió nada y la derrota nos cae muy pesada”, sostuvo Ezequiel Vidal, quien nunca pudo desequilibrar por el bien del equipo.

—Broggi aseguró que a los 25 minutos se terminó el partido. ¿Ustedes también lo sintieron así?

—No teníamos control sobre lo que nos pasaba; nunca lo habíamos vivido. Cuando se pusieron 3-0, ahí me pareció imposible darlo vuelta. Lo salimos a buscar en el segundo tiempo, pero ellos se encontraron con otro penal que nos terminó de liquidar.

—Es una derrota que deja secuelas, de eso no hay dudas.

—Sí, lo sabemos. Trataremos de no meter más el dedo en la herida; la idea es dar vuelta la página lo más rapido posible. Debemos mentalizarnos en el próximo partido, a Temperley, en Bahía, hay que ganarle como sea.

—Fue un rendimiento muy distinto al del encuentro con Santamarina. ¿Por qué pasaron de jugar tan bien a no producir casi nada?

—Es difícil explicarlo después de recibir cuatro goles. Creo que no estuvimos a la altura del partido. Instituto marcó 3 goles muy rápido, no nos dejó reaccionar. No podíamos encontrar los caminos, ni los espacios, ni las ideas. Encima se cerraron bien atrás, casi que no podíamos llegarles.

—A partir del grueso error del primer gol, le facilitaron el trámite e Instituto, que venía golpeado.

—Ese error lo pagamos caro. Después se agrandaron y manejaron bien la pelota. En la desesperación de ir a buscar el empate y después el descuento le dejamos muchos espacios que ellos aprovecharon muy bien.

—Y cuando la noche viene torcida se suman otros factores que también complican, como la expulsión de Axel Rodríguez y la lesión de Lautaro Belleggia.

—Lo de Lautaro es increíble, se lesionó la rodilla. Espero que no sea nada, porque lo necesitamos.

—Los puede aliviar una derrota de Santamarina ante Rafaela (juegan esta noche a las 20.30).

—Si pierde Santamarina quedaríamos como estamos ahora y el panorama sería otro, pero igual nosotros tenemos que ganar para no depender de nadie. Es una semana para agachar la cabeza, meternos de lleno en el partido con Temperley y no quejarnos más.