El intendente Uset se centró en el "sentido" de las acciones de gobierno

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

El intendente Mariano Uset recopiló las acciones más sobresalientes de su gestión de gobierno durante el 2018 y avanzó sobre los objetivos impuestos para este año.

Destacó como temas importantes la tan esperada autonomía económica para el Puerto Rosales y la recuperación del edificio donde funcionara la ex Clínica Punta Alta, donde en poco tiempo más se destinarán dependencias provinciales y municipales.

El jefe comunal, en su discurso de apertura de las sesiones legislativas, hizo un repaso de lo alcanzado y especificó que no apeló a la métrica de lo hecho sino al sentido del cambio "que estamos transitando. Evitando dar números o interminables listas de acciones, prefiero concentrarme en el sentido de las acciones de nuestra gestión".

Para este ciclo, nombró, por ejemplo, en materia de obra pública, que para el cierre de 2019 concretarán más de 160 cuadras de pavimento, repavimento y cordón cuneta.

Sobre promoción social, sostuvo que "estamos a punto de suscribir un convenio con la asociación civil Techo para la construcción de diez viviendas de emergencia. Además, aumentamos a 1.500 los bolsones del Plan Alimentario Municipal, más colchones y frazadas, servicios de camión atmosférico y subsidios económicos".

Mediante la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dijo que "implementaremos el proyecto 'Huertas Familiares' junto a los padres y con apoyo del INTA, generando hábitos saludables, cuidado del suelo y autosustento con la huerta en casa".

El área de Juventud, este año, "y por cuarta vez consecutiva, se está ocupando de la entrega del boleto estudiantil gratuito, que alcanzará a más de 3.700 alumnos de todos los niveles en el distrito, incluida la rama Adultos".

En Adicciones, expuso que se repetirá el curso de Operador Socio Terapéutico, capacitando a 40 profesionales avalados por la Sedronar para un desempeño laboral.

En Género, expresó que continuarán con el programa de concientización 'No es No', la difusión del teléfono 144 y la capacitación al personal de seguridad en confiterías y boliches.

"También pondremos en marcha por primera vez en el distrito, un Área Municipal de Atención para Víctimas de Violencia de Género, que trabajará en conjunto con el Juzgado de Paz, comisaría y los organismos que ya atienden desde hace años esta problemática".

Más áreas. El jefe comunal habló de lo que se viene.

Tercera Edad. "Este año capacitaremos a 40 cuidadores domiciliarios para que obtengan una salida laboral y dignifiquen con su trabajo, los días del adulto mayor".

Grandes inversiones. El parque eólico de Pampa Energía. "La obra avanza y en estos días estamos asistiendo a una operación logística sin precedentes en el distrito, como es el traslado de los equipos".

Zona Franca. "El concesionario Sur, conformado por el consorcio del Puerto de Bahía Blanca y la Cooperativa Eléctrica local, multiplicó 40 veces su facturación desde 2015 a 2018. Y en estos tres años, se pasó de siete usuarios activos a más de 100".

Economía municipal. "El mayor compromiso en brindar respuestas en salud, se vio reflejado en un aumento considerable del índice CUD (coeficiente único de distribución), de un 2,5% , que representa varios millones de pesos que recibiremos de más, este año, en concepto de coparticipación provincial".

Seguridad. "Presentaremos un plan de alerta vecinal con el uso de tecnología", dijo.