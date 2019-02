Se suspendió un juicio porque nadie trasladó a un preso desde Formosa

El juicio oral en el que se iba a analizar la responsabilidad de 10 personas acusadas de integrar una banda dedicada a robar ganado en campos de la región debió suspenderse, luego de que el presundo líder no fuera trasladado a nuestra ciudad desde la provincia de Formosa, donde se encuentra detenido por otra causa.

En las últimas horas se informó que la ausencia de Alejandro Agustín Schneider (39) en la sala de audiencias del Tribunal en lo Criminal Nº 2 se debió a que los servicios penitenciarios bonaerense y formoseño no se pusieron de acuerdo respecto a cuál de los organismos le correspondía hacer la gestión.

El sujeto está preso en aquella provincia del norte por su vinculación con un robo a mano armada consumado en 2014 en perjuicio de un diputado formoseño, quien fue despojado de una suma millonaria.

En el caso local, además de Schneider se encuentran imputados de conformar una asociación ilícita -y detenidos- su hijo Nahuel Alejandro, Mauro Águila y Juan José González.

También están procesados, aunque en libertad, Adrián Avelino Cisneros, Rubén Darío Sierra, Evelyn Giuliana Exner, Juan Carlos Macaroni y Rubén Oscar Álvarez.

En tanto, la fiscalía atribuyó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al teniente de policía Gerardo Raúl Filoni, quien, al parecer, facilitó información a los miembros de la banda para evitar procedimientos y permitirles llevar adelante la actividad ilegal.

El uniformado fue separado de la fuerza bonaerense el 22 de junio de 2017.

El debate tenía previsto finalizar ayer, aunque poco después de iniciado se decidió postergarlo y aún se desconoce cuándo será llevado adelante.

Pedidos

“En el tribunal explicaron que el Servicio Penitenciario Bonaerense y el de Formosa no se pusieron de acuerdo en cuál de los dos organismos debía hacerse cargo del traslado de Schneider a Bahía Blanca”, confirmó el fiscal Rodolfo De Lucia.

El titular de la UFIJ Nº 20 comentó que, pese a la ausencia del principal imputado, el juicio se había puesto en marcha con la presencia del resto de los acusados, aunque los defensores plantearon a los jueces la inconveniencia de seguir adelante en esas condiciones.

“Plantearon la nulidad del juicio si continuaba sin la presencia de Alejandro Schneider, a quien la fiscalía acusa de ser el jefe de la asociación ilícita”, agregó el representante del Ministerio Público.

Siguió diciendo que “sostuvieron que no se podía seguir así y que había que suspender el debate porque iba a generar un montón de nulidades, ya que lo que declarara Schneider podría llegar a ser exculpatorio para otros acusados”. También consideraron que no tenía sentido juzgar una presunta asociación ilícita sin la presencia del supuesto líder.

Al respecto, De Lucia opinó que, de haber continuado el juicio, no se hubieran registrado nulidades.

“Esto puede pasar porque no encontrás a alguno de ellos por haberse fugado, por ejemplo, u otro motivo; por eso dije que el juicio se podía hacer perfectamente. Pero agregué que si los 7 defensores, incluidos los que patrocinan a los imputados presos, estaban de acuerdo con que sus líneas de defensa se iban a ver afectadas si no estaba presente Schneider, no tenía problema en que el juicio se suspendiera y se realizara un poco más adelante con todos los acusados”.

Finalmente, especuló que el juicio se va a realizar dentro de un mes aproximadamente, “aunque aún no me notificaron de que haya fecha fijada”.