El mundo del fútbol lamenta el fallecimiento de Emiliano Sala

Esta noche, la policía de Dorset confirmó que el cuerpo hallado en la avioneta que se hundió en el Canal de La Mancha, es el del argentino Emiliano Sala.

A minutos de conocerse esta triste noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes despidiéndolo y lamentando su fallecimiento.

Enorme tristeza 😢 QEDP Emiliano. Mis condolencias a familiares y amigos #PrayForSala 🙏🏾//Terribly sad 😢 Rest in peace, Emiliano. My condolences to his friends and family #PrayForSala 🙏🏽 pic.twitter.com/n9aV5CGcI1