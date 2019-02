Federal A: el arquero Franco Agüero le aguó la fiesta a Villa Mitre

A Franco Agüero la tercera categoría le está quedando chica. Otra vez, el arquero de Sansinena fue determinante para su equipo. Es que dos atajadas espectaculares, privó a Villa Mitre de un triunfo que mereció en el marco de la primera fecha de la segunda fase del Federal A.

El golero le contó a La Nueva. la importancia del punto y analizó lo que viene.

“Valoramos mucho el empate porque hace muy poco que está el cuerpo técnico nuevo. Están tratando de darnos la idea de juego, que es la de un equipo corto, que achique los espacios", sostuvo.

"Tratamos de que Villa Mitre no nos agarrara con el equipo muy partido y con espacios. Hicimos un buen trabajo, sobre todo en el primer tiempo", amplió.

El 1 dejó en claro que Sansinena no es menos que nadie.

"Tenemos que sumar, sumar y sumar. Estamos en carrera y vamos a luchar hasta el final. Y si no entramos al Pentagonal, vamos a tratar de terminar los más arriba posible", se ilusionó.

Claro que también reconoció que su elenco tiene que mejorar ofensivamente.

"En este juego, si no metés goles no vas a ganar nunca. Pero hay que ir paso a paso. Se fueron cayendo varios compañeros por lesiones y eso nos afectó porque tenemos un plantel muy corto. Por eso, el cuerpo técnico se encargó en trabajar la cabeza. Machacaron en que mentalmente tenemos que estar fuertes y dio sus frutos porque incomodamos muchísimo a Villa Mitre y le bajamos el ritmo", valoró.

"Ahora hay que agregarle un poco de ataque y saber que vamos a ser un equipo duro para cualquier rival", agregó.

--¿La de Maxi López la viste adentro?

--Cuando miré y lo vi tan cerca, me dije: sacamos del medio. Por suerte, es muy zurdo y la enganchó mal de derecha. Era nuestra noche y no podía entrar.

--A Maldonado le sacaste dos pelotas tremendas. ¿Cuál fue la más complicada?

--La segunda porque me tapaba el defensor (Por Villanueva) y me sorprendió como salió de la marca. Estaba bien parado, traté de no jugarme antes y pude llegar. Pero es mi trabajo mantener el arco en cero para que mis compañeros ganen confianza.

–Varias veces jugaste de líbero anticipando afuera del área con el pie y con la cabeza.

--Es lo que me pidió Daniel (Prat). Me cargaba con que fuera el líbero de los centrales. Tomé algunos riesgos más que en otros partidos y por suerte sirvió para darle tranquilidad a mis compañeros.

--Se viene Alvarado, un rival casi sin fisuras.

--Tenemos una semana más larga para seguir trabajando. Viene el equipo candidato de la zona. Tiene una dinámica de juego impresionante. Tendremos que estar más atentos que ante Villa Mitre. Tal vez se pueda ganar el partido por un detalle y con nuestras armas trataremos de plantarnos en nuestra cancha. No se la vamos a hacer fácil.

--¿Sentís que estás para un salto de categoría?

--No te voy a mentir. Nos propusimos con Fermín. (por Ponte, el entrenador de arqueros) que el objetivo sea subir una categoría. Pero para eso tengo que seguir demostrándolo partido a partido y no me puedo quedar sólo con una buena actuación.