"Es muy preocupante que a la gente se la esté oprimiendo con los servicios", dice el intendente de Monte

El intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández, opinó hoy que "es muy preocupante que a la gente se la esté oprimiendo con los servicios" y criticó fuertemente el impuesto a las ganancias.

"Se puede plantear que son necesarios [los ajustes en las tarifas], que hay que rectificar algunos valores pero ya no más. Hay que bajar la canasta básica, es impresionante lo que le cuesta a la gente", dijo el jefe comunal en diálogo con LU2.

Fernández explicó lo difícil que es para algunos trabajadores que hacen muchos trabajos extras durante el verano y terminan pagando Ganancias.

"Tengo compañeros que trabajan 12 o 14 horas por día y cuando llegan a fin de mes están pulverizados. Es una locura", contó y afirmó que algunos cobran hasta 15 mil pesos menos de lo que les correspondía.

"Hay que rectificarlo porque no es gente que es rica. Es gente que pudo tener un trabajo de mayor carga horaria durante el verano, se desloma trabajando y el impuesto a las Ganancias se lo chupa", agregó.

Y criticó: "Nos la pasamos hablando de política y un montón de cosas que a la gente no le resultan en nada".

Temporada difícil

"Está difícil. Es una temporada rara. De viernes a domingo explota y de lunes a jueves hay que pelearla mucho", dijo el intendente, que criticó que la gente anda "desplatada" y que se arrancó 2019 "anunciando aumentos".

"Ahora llegaron los aumentos y eso saca plata del bolsillo para poder invertir, por ejemplo, en las vacaciones", explicó.

Elecciones 2019

Fernández, que no anticipó si va a buscar la reelección, celebró que no se desdoblen las elecciones: "No tenía ningún sentido".

Sobre el peronismo, se mostró optimista de lograr la unidad.

"Nosotros somos muy fuertes al tener un espacio de más de 55 intendentes. Si eso lo podemos plasmar en una unidad con legisladores y referentes políticos importantes, creo que podríamos concretar algo muy interesante. Si no lo logramos, lógicamente nos vamos a quedar a mitad de camino, vamos a dividir y no vamos a ganar las elecciones", sostuvo.

"No está fácil. Ojalá se pueda en estos tiempos que quedan elegir los candidatos que logren la unidad", explicó.

Sobre Monte Hermoso expresó que "están charlando" en su sector político, aunque todavía no se definió un candidato.

"Creo que Monte lleva una gestión que tiene muchísimo por mejorar pero mucho para mostrar de positivo y creo que es el primer paso", concluyó.