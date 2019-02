"No lo puedo creer, esto es un mal sueño", dijo el papá de Emiliano Sala tras el hallazgo del avión

El padre del futbolista argentino Emiliano Sala recibió al aire la noticia del hallazgo del avión en el que se accidentó su hijo y se mostró afectado y con la voz entrecortada.

Horacio Sala afirmó que se trataba de "un mal sueño".

"No lo puedo creer, estoy desesperado", dijo desde la localidad de Progreso, provincia de Santa Fe, donde reside, a Crónica TV.

Explicó que no tenía contacto con su familia que está en Nantes y agregó: "Me comunico todos los días con ellos pero, como no tengo Whatsapp, cuesta llamarlos o que me llamen. Me decían que pasaban los días y no había noticias de Emiliano ni del avión".

Emiliano Sala, de 28 años y el piloto David Ibbotson, de 59 desaparecieron el 21 de enero pasado en el Canal de la Mancha, cuando perdió contacto la aeronave Piper Malibú PA-46310P que los transportaba de Nantes a Cardiff, donde el delantero argentino debía incorporarse tras ser contratado por la entidad galesa, que milita en la Premier League.

La operación oficial de búsqueda se suspendió el pasado 24 de enero, luego de que el capitán del puerto de Guernsey, David Barker, manifestara que las posibilidades de supervivencia, luego de un período tan largo eran "extremadamente remotas".

Sin embargo, la búsqueda financiada con fondos privados se reanudó durante la jornada.

Sala, radicado en la localidad santafesina de Progreso, había firmado a principios de año un contrato con Cardiff City, entidad que abonó por su pase 15 millones de libras esterlinas (unos 19,5 millones de dólares).

Los simpatizantes de la institución galesa le tributaron en la tarde del sábado un pequeño homenaje al atacante argentino en el compromiso que le ganaron por 2-0 a Bournemouth, por la fecha 25 de la Premier League. (Télam)