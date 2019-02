Encontraron el avión que trasladaba al argentino Emiliano Sala

El avión que trasladaba al futbolista argentino Emiliano Sala y a su piloto fue encontrado esta tarde en el fondo del Canal de la Mancha, según confirmó David Mearns, el investigador contratado por la familia del goleador.

Todavía no hay información sobre los pasajeros. Según se indicó, las tareas de rastreo se centrarán en sacar la aeronave del océano.

The families of Emiliano Sala and David Ibbotson have been notified by Police. The AAIB will be making a statement tomorrow. Tonight our sole thoughts are with the families and friends of Emiliano and David. #EmilianoSalas #NoDejenDeBuscarAEmilianoSala